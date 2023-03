Jorge Javier Vázquez para los pies a Raquel Mosquera tras quejarse de esta decisión de ‘Supervivientes’

La nueva edición de Supervivientes 2023 ha empezado fuerte y sobre todo llena de novedades, algo que no sentó muy bien a algunos de sus concursantes, especialmente a Raquel Mosquera, quién tuvo un pequeño momento de tensión con Jorge Javier Vázquez nada más comenzar el programa.

Los concursantes sin apenas conocerse y antes de poner rumbo a Honduras, tuvieron que nominarse entre sí. Lo que no sabían era que los cinco primeros nominados se iban a convertir en los primeros cinco inmunes que vivirán alejados del resto, formando un tercer grupo con más derechos. Entre ellos se encontraban: Sergio Garrido, Bosco, Raquel Arias, Artur y por último Raquel Mosquera.

Durante las ediciones pasadas de Supervivientes, todos los concursantes tenían que saltar del helicóptero para llegar nadando a la isla donde pasarían el resto de su aventura. Sin embargo, el programa decidió que estos cinco participantes se asentaran directamente en la isla, sin tener que saltar. Esta se convirtió en la razón por la que Raquel Mosquera se sintió bastante decepcionada (lo que no saben todavía es que el gran salto lo darán el próximo domingo).

«Estamos muy tristes porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero, igual que el resto de supervivientes. Sinceramente, a nuestros familiares les gustaría vernos saltar, estamos muy desilusionados»; le comentó a Jorge Javier Vázquez. Este se limitó a ocultar que darían el gran salto la próxima semana: «¿Me puedes escuchar? Soy el pequeño de tres hermanas y cuando mis padres vieron que no pasaba del metro y medio, mis padres también se quedaron tristes, hija mía. La vida es así, no la he inventado yo»; le contestó entre risas.

A pesar de escuchar las palabras del presentador, Raquel Mosquera continuaba insistiendo en poder dar su gran salto. A causa de esto, le tuvieron que advertir que dejara de pensar tanto y disfrutara de la experiencia: «Dejad que la vida fluya, ¿de acuerdo? Vais a estar en Palapa y a encontraros con vuestros compañeros, recordad que este reality es magia. O sea, no deis más por cu**», concluía Jorge Javier.