Olga Moreno recibió en estos días unas cartas de sus familiares. Entre ellas se encontraba la de Antonio David Flores, que guardaba un mensaje muy contundente. La andaluza, al leerlo, no tardó en decir lo siguiente: “Lo he pillado”. De esta manera, dejaba claro que había captado lo que quería decirle su marido. Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso indagar en el asunto.

En la gala del pasado jueves, el presentador de ‘Supervivientes 2021’ le preguntó por este supuesto mensaje. Olga Moreno no tuvo agallas a reconocer sobre quién hablaba Antonio David Flores. Recordemos que el ex colaborador de ‘Sálvame’ le hizo llegar estas palabras: “A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca”.

Se supone que es una réplica de las palabras que Rocío Carrasco dedicó a Olga Moreno en la docuserie: “No tiene coño. No lo tiene”. La respuesta por parte de Antonio David Flores, demasiado directa para muchos, llegaba a Honduras. La andaluza admitió captar lo que quería decir. De ahí que Jorge Javier Vázquez le intentara sacar más información al respecto.

“¿A quién crees que se refería?”, cuestionó el presentador. Rápidamente, Olga Moreno respondió: “Ni idea… No tengo ni idea”. Se le notaba cierta incomodidad, no queriendo ir mucho más allá. Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez quiso insistir, una vez más: “Pero si has dicho ‘lo he pillado’”.

En ese preciso instante, Olga Moreno quiso ser clara: “Es cosa de mi marido y mía, pero no va por donde tú crees que va, Jorge. No va por Rocío, no tiene nada que ver. No va por ahí”. Lo que quería la concursante de ‘Supervivientes 2021’ era zanjar el tema cuanto antes ya que, a juzgar por su rostro, empezaba a sentirse bastante molesta.

Al ver la insistencia de Jorge Javier Vázquez, la andaluza quiso explicarse más: “Lo que pasa es que él siempre me ha visto muy luchadora y… Sé a lo que se refiere, pero es una cosa de mi marido y mía y no la quiero compartir. Pero no va por Rocío Carrasco, te lo aseguro”. Olga Moreno, además, añadió: “Mi marido no tiene esa maldad para decirlo en una carta, te puedo asegurar que no tiene nada que ver porque además es la madre de esos dos niños”.