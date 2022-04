Jorge Javier Vázquez quiso mandar un mensaje desde ‘Viernes Deluxe’ a Irene rosales por las declaraciones que dio acerca del debut de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes 2022’. La mujer de Kiko Rivera entró en directo en ‘Sálvame’ desde Barcelona, donde asistía a un desfile y se le preguntó por el estreno del reality. «Me acosté temprano, que disfrute mucho y lo pase bien», fue su respuesta que ha dejado a más de uno sorprendido.

La amistad de la nuera de Isabel Pantoja y de su sobrina parece no ser como antes, pues eran íntimas amigas. Irene acudió incluso a defender a la primera de su marido en más de una ocasión, pero esta vez no ha habido resto de ello. El presentador del ‘Viernes Deluxe’ ha querido dar su opinión: «Esas cosas no se dicen, aunque las hagas, sobre todo por respeto a la gente que está trabajando y que han sido compañeros tuyos. No puedes decir ‘me quedé dormida».

Jorge Javier Vázquez, muy decepcionado con Irene Rosales: «Tú no puedes decir que te has dormido viendo un programa de tus compañeros» 💥 #deluxevivientes https://t.co/iEvA5Co4ww — Deluxe (@DeluxeSabado) April 23, 2022

«Cuántas veces nos hemos preguntado por programas que no hemos visto, es innecesario», decía Jorge Javier. Después ha dejado claro que podría ser que Irene tuviese mucho sueño y esto le impidiese verlo, pero que no habían sido las formas de contarlo. Belén Esteban ha querido también defender a su amiga y lo ha hecho de forma más crítica: «Me parece fatal que Irene Rosales diga que se quedó dormida viendo la gala, ha sido muy egoísta con Anabel».

Si Irene Rosales y Anabel Pantoja mantienen algún tipo de vínculo es un misterio desde la boda de la última con Omar Sánchez en La Graciosa, momento en el que saltó la polémica con Kiko Rivera. Ambas siguen manteniendo contacto, pero estos detalles no han dejado indiferente a nadie y podría confirmar que, esa amistad que en su día era inseparable, se ha enfriado por todos los problemas familiares. Isa Pantoja, por el contrario, ha optado por mantener el silencio y no comentar acerca de su cuñada, con quien no mantiene ninguna relación.