Tras el estreno del pasado jueves, Telecinco emitió este domingo la primera entrega de ‘Conexión Honduras’ de esta edición de ‘Supervivientes 2022’. Una gala en la que los concursantes se enfrentaron por primera vez a las nominaciones. después de sus primeros días de convivencia en la isla.

Unas nominaciones que llegaron con polémica incluida, debido a la duda de que varios de los concursantes podrían haber hecho un pacto, tal y como se lo hizo saber Lara Álvarez a la audiencia. No obstante, el programa tomó la decisión de frenar en seco los posibles pactos.

Los primeros concursantes en nominar fueron los habitantes de playa Royal. Y como era de esperar, Rubén, pareja de Enrique del Pozo, fue nominado. Los concursantes no están teniendo demasiado feeling con él, y por ello fue el que más votos recibió. Tras convertirse en el primer nominado de su grupo, Juan Muñoz fue el segundo nominado, al recibir la nominación directa de la líder, Anabel Pantoja.

Ignacio dice que la nominación de Ainhoa no ha influido nada en su decisión 🙅‍♂️ ¿Dice la verdad? 🌴 #ConexiónHonduras1

Por otro lado, en playa Fatal, Charo Vega fue la más nominada por sus compañeros. No obstante, Lara Álvarez se mosqueó por los motivos que los concursantes dieron para nominar a su compañera. «Me están extrañando los argumentos que me estáis dando, porque dais por hecho que hay un palafito. Ojo con las suposiciones, porque este año todo puede suceder. No quiero que sobrevuelen las dudas de pacto sobre vosotros, porque no se puede pactar», exclamó la presentadora de ‘Supervivientes 2022’ desde Honduras.

Lara Álvarez preguntó directamente a la líder de playa Fatal, Marta Peñate, si había un pacto en su grupo. Y es que las nominaciones de algunos de ellos apuntaban a que se habían puesto de acuerdo en su decisión.

Marta Peñate aseguró que no había ningún pacto entre ellos, aunque sí admitió que entre algunos de ellos sí han hablado de «qué hacer con Charo» por lo mal que lo estaba pasando la concursante durante los primeros días. Por otro lado, Marta nominó directamente a Ainhoa Cantalapiedra para completar el panel de nominados de la primera semana.