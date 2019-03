Jorge Javier Vázquez celebra el triunfo de ‘GH DÚO’ sobre ‘La Voz’ con un mensaje en redes sociales

‘La Voz’ y ‘GH Dúo’ llevan coincidiendo en antena todos los martes durante una larga temporada. Las eternas contrincantes, Antena 3 y Telecinco, apuestan por programas muy diferentes: la primera adquirió el exitoso programa musical que se emitía con anterioridad en Telecinco, y la segunda sigue apostando por renovar el reality más longevo de la televisión.

‘La Voz’ era presentado por Jesús Vázquez en Telecinco, pero a su paso por Antena 3 este fue sustituido por la polivalente Eva González, que lo mismo le da presentar un programa de cocina profesional en la 1 de TVE como es ‘Masterchef’, que uno musical. Por su parte, Jorge Javier Vázquez presenta GH desde que Mercedes Milá dejara de hacerlo.

Así pues, conociendo ya a los contrincantes, vamos al meollo de la cuestión: ‘GH Dúo’ está consiguiendo unos datos de audiencia espectaculares (como ha hecho siempre, básicamente). Pues el pasado martes sucedió esto:

– ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ (octava gala): 21.4% y 2.935.000 espectadores

– ‘La Voz’ (últimos asaltos): 16.4% y 2.253.000 espectadores

Como vemos, ‘GH Dúo’ reina y aún está en su ecuador, mientras que ‘La Voz’ está emitiendo sus últimos programas y queda segundón. Pues Jorge Javier Vázquez ha querido reflejar esto en un divertido tweet que a Eva quizás no se lo parezca tanto:

Nosotros ya lo hemos pillado, porque nos hemos puesto en contexto, pero en el momento en que el famoso presentador de TV lo twitteó, los internautas no entendían la broma (o quizás no les hiciera gracia, tal como a Eva). Incluso, muchos lo malinterpretaron pensando que quizás la ganadora de Jorge Javier Vázquez fuese María Jesús:

No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles.

— Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 6 de marzo de 2019