Jorge Fernández se sincera sobre su depresión: «Me quedé muy delgado y me afectó mucho»

Y ahora Sonsoles, programa de Antena 3, se ha convertido en uno de los formatos de actualidad más vistos de la parrilla televisiva española. Pero, además de informar de los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro país, Sonsoles Ónega recibe a rostros conocidos por el panorama mediático nacional. Sin embargo, en esta ocasión, podría decirse que todo quedó en casa. Pues, Jorge Fernández se convirtió en el gran invitado. Un reencuentro entre compañeros de cadena donde el presentador de La ruleta de la suerte habló de aspectos profesionales y personales de su vida. Pero, además, habló del nuevo proyecto que tiene entre manos.

Como es bien sabido por todos los españoles, Jorge Fernández lleva capitaneando La ruleta de la suerte desde el año 2006. Casi 20 años de aventura donde el comunicador ha vivido todo tipo de situaciones. Pues, de lunes a viernes, al mediodía, ocupa su franja en Antena 3. Un éxito arrollador por el que ha sido premiado. Pues, tal y como contó en Y ahora Sonsoles, muy pronto La ruleta de la suerte noche volverá a la cadena líder de Atresmedia y lo hará para entretener a los espectadores en la noche de los sábados. Y es que, se pondrá en juego 100.000 euros.

Jorge Fernández afronta esta nueva etapa profesional con mucho orgullo. Por ello, ha reflexionado sobre la manera de trabajar que tienen en el programa. «Grabamos siete horas seguidas, así que los cánticos del público me los llevo a casa», confiesa. Eso sí, aunque ahora le va estupendamente, sus inicios no fueron fáciles. Pero, la manera en la que le contaron su fichaje por Antena 3 fue muy peculiar.

«Me llamó mi repre y me dijo tengo una noticia buena y una mala: La buena, que tenía un programa. La mala que era La ruleta de la suerte», recuerda. Una noticia que, sin pensarlo, terminaría cambiando su vida para bien. «Me sigue emocionando y vengo contento a grabar los programas. Me gusta lo que hago», admite con alegría. Y es que, en todos estos años, ha conocido a más de 13.000 concursantes y ha repartido 21 millones de euros.

Asimismo, el presentador también habló de la portada que hizo para la revista Men’s Health en el 2022. «Fue por un estado mental. Necesitaba volver a estar bien físicamente», comenzó diciendo. «Adelgacé 13 kilos y no podía hacer deporte. Me quedé muy delgado y me afectó mucho mentalmente. Estaba con depresión y mi médico me dijo que tenía que coger la baja porque no estaba bien, estaba jodido. Seguí grabando y tardé un año en ponerme bien», agrega.

Jorge Fernández habla de la enfermedad que padeció

Fue entonces cuando Jorge Fernández no pudo evitar emocionarse con Sonsoles Ónega. «Cuando me quedé muy delgado me ponía a llorar cuando veía lo grandes que me quedaban las camisas», señaló. «Fue una etapa muy dura porque no sabía si podría volver a ser yo. Me ha dado mucha fortaleza y una forma de entender la vida que es muy distinta», confiesa.

Asimismo, hizo una breve mención a la enfermedad de Lyme, la cual padeció. «El síndrome de Lyme se conoce más por mí que por muchos médicos. Está bien que la gente esté informada», ha explicado. Una entrevista muy personal con la que Jorge Fernández abrió su corazón como nunca antes.