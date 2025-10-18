Jorge Fernández desvela el incidente que sufrió en ‘La Ruleta de la Suerte’: «¿Eso se emitió?»

Y ahora Sonsoles, programa presentado por Sonsoles Ónega, se ha convertido en uno de los formatos más vistos por los espectadores de Antena 3. Cada tarde, la periodista y todo su equipo se encargan de informar sobre los acontecimientos más relevantes del día o de la semana. Pero, como ya se ha podido ver en algunas ocasiones, la presentadora también realiza algunas entrevistas. De hecho, recientemente, Jorge Fernández se convirtió en uno de los invitados de la tarde. Y es que, el presentador de La ruleta de la suerte acudió con el objetivo de presentar su nuevo proyecto profesional para Antena 3.

La ruleta de la suerte ha sido un éxito rotundo en la cadena líder de Atresmedia, de eso no cabe duda. Durante casi 20 años, Jorge Fernández se ha encargado de dirigir el formato. Y es que, de lunes a viernes, al mediodía, la audiencia puede ver cómo nuevos participantes intentan darlo todo en los icónicos paneles. Una andadura muy exitosa que ha provocado que los altos cargos de la cadena hayan apostado, nuevamente, por emitir La ruleta de la suerte noche. Una versión prime time que ocupará la franja de los sábados por la noche y en la que se jugarán 100.000 euros.

Jorge Fernández le ha confesado a Sonsoles Ónega que está muy feliz de vivir esta experiencia. Pues, este formato le ha llevado a vivir todo tipo de experiencias, algunas más alocadas que otras. De hecho, recordó con humor el momento en el que un loro hizo sus necesidades encima de él. Un momento que nunca podrá olvidar.

«Hicimos un programa especial de animales. Yo estaba con un loro que se supone que estaba adiestrado. Pero, en el panel final, se me empezó a subir, terminó en la cabeza y, de repente, noté cómo me caía todo calentito», comenzó diciendo entre risas. Un momento muy desagradable para él.

Al escucharle, Ónega quiso saber si la cadena emitió ese momento del programa. «Claro que se emitió. No cortamos, yo no quiero cortar nada. La he cagado muchas veces, la he liado muchas veces con concursantes, los he presentado mal; pero siempre digo que no corten por mí, que ya saldré entero», comentó. «Imagínate luego, estaba todo cagado. Me tuve que duchar entero», explicó entre risas.

Este curioso momento llamó mucho la atención de la presentadora de Y ahora Sonsoles. Por ello, quiso saber más del tema. Pero, Jorge Fernández quiso frenar a su compañera. «¿Y qué? ¿Pero los Premios Planeta no hacen caca?», le preguntó con humor. Pues, no deseaba seguir hablando en directo de las heces de un loro.