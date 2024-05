Jordi Roca confiesa el bochornoso momento que vivió en una boda: «Mi mujer me quiso matar»

El pasado lunes 6 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Martínez y Hermanos, presentada por Dani Martínez, en Cuatro. En esta ocasión, contó con tres invitados de lujo como son Jordi Roca, Rozalén y Malena Alterio. Los tres hicieron diversas confesiones que no dejaron indiferente a nadie, ni mucho menos.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el reconocido repostero. Y todo porque dio muchos detalles de uno de los instantes más bochornosos de su vida. Se trataba de una situación en la que no solamente pasó una enorme vergüenza él, sino también su mujer. Y todo porque dieron algo por hecho por error.

«Fui a comer a casa de un amigo y me contó que se iba a casar», comenzó diciendo Jordi Roca en Martínez y Hermanos, ante la atenta mirada de Dani Martínez y el resto de invitados. «Le hacía ilusión que estuviera en la boda con mi mujer. Los dos le dijimos que allí estaríamos sin ninguna duda», añadió. Por lo tanto, de esa conversación, entendió que tanto él como su mujer estaban invitados al enlace matrimonial.

Pasó el tiempo y el día de la boda llegó. Como no podía ser de otra manera, tanto Jordi Roca como su mujer se vistieron para esta ocasión tan sumamente especial. ¡No les faltaba detalle! «Mi mujer y yo nos vestimos de boda. Mi mujer llevaba un vestido rojo precioso. Lo raro es que no teníamos ninguna invitación escrita. Pero yo me presenté invitado», aseguró el repostero.

«Como no teníamos datos, yo fui directo al restaurante y llegué un poco antes», aseguró. Poco después, se encontraron con el novio, que estaba siendo vestido por el padrino. Cuando éstos vieron entrar al repostero y a su mujer, no pudieron evitar quedarse con cara de «¿qué hacen aquí estos dos?».

Poco después, Jordi Roca entró a cocinas para decir a todos los que estaban allí que el novio le había invitado a la boda. Todos respondieron que a ellos también, pero a trabajar. Una respuesta que dejó sin palabras no solamente al repostero, sino también a su pareja. Una historia que, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. «Mi mujer me quiso matar», reconoció Roca mientras los allí presentes no podían dejar de reír.