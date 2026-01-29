Joaquín Prat muestra su decepción con dos concursantes de ‘GH DÚO’: «Lo siento porque las aprecio»
Tiró de sinceridad a la hora de dar nombres
No es ningún secreto que, desde hace semanas, son muchos los que no se pierden ni un solo detalle de la cuarta edición de GH DÚO. Después de conocer los nombres de los participantes, lo cierto es que las expectativas eran verdaderamente altas, ¡y a la vista está que las han superado con creces! Tras la expulsión de John Guts hace tan sólo unos días, en la gala del martes presentada por Jorge Javier Vázquez, los seguidores del reality conocieron el nombre de los dos primeros salvados de la semana. Lo que ninguno de ellos imaginaba es que la noche iba a acabar con uno de esos salvados abandonando la casa más famosa de Tres Cantos. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Carmen Borrego. Un hecho que no han dudado en comentar en El tiempo justo, programa presentado de lunes a viernes por Joaquín Prat.
Pero no todo queda ahí, puesto que el reconocido presentador de Telecinco no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le presentó para dar su opinión sobre alguna que otra participante de la cuarta edición de GH DÚO. De esta forma, tras comentar lo que ha supuesto el abandono de la hermana de Terelu Campos, Joaquín Prat ha ido mucho más allá en su análisis. Así pues, ha dado su opinión sobre el paso por la casa de dos concursantes en concreto: Carmen Borrego y Belén Rodríguez, compañera suya fuera del reality. «La decepción creo que nos la hemos llevado todos los espectadores con el concurso que han hecho Carmen y Belén», aseguró el presentador de El tiempo justo, mostrándose convencido de que la gran mayoría de sus compañeros tienen ese mismo pensamiento.
A pesar de todo, varios de ellos trataron de sacar la cara por Belén Rodríguez, alegando que, en estos días, estaría «remontando un poquito». Lo cierto es que Joaquín Prat se ha negado en rotundo a mostrarse de acuerdo con ese optimismo. Es más, no tuvo reparos a la hora de hacer la siguiente pregunta a sus compañeros: «¿Qué esfuerzo han hecho Carmen y Belén para convivir dentro de esa casa?».
Lejos de que todo quede ahí, el propio Joaquín Prat ha querido ir mucho más allá a la hora de dar su opinión sobre el paso de Carmen Borrego y especialmente de Belén Rodríguez por la casa de Tres Cantos: «Lo siento por las dos porque las aprecio, sinceramente, pero para mí ha sido muy decepcionante».
Sea como sea, lo que es un hecho es que este jueves 29 de enero podremos disfrutar de una nueva gala de la cuarta edición de GH DÚO presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, sabremos el nombre del nuevo expulsado de la edición. ¿Quién pondrá punto y final a su paso por el reality? ¿Belén Rodríguez o Cristina Piaget? ¡Ya queda menos para descubrirlo!
Temas:
- GH DÚO
- Joaquín Prat