Supervivientes se encuentra en la recta final de su andadura y las emociones entre los concursantes están a flor de piel, y no es para menos. El reality concluirá su edición, de manera oficial, el próximo 17 de junio. El final de una aventura donde se descubrirá el nombre del ganador del cheque de los 200.000 euros. Un premio que, de momento, se disputan Anita Williams, Montoya, Borja González, Damián Quintero y Álvaro Muñoz Escassi. Asimismo, por ahora, los dos únicos finalistas confirmados son los ex participantes de La isla de las tentaciones. Por ello, no es de extrañar que los seguidores del formato ya hayan empezado a realizar sus apuestas de cara a la final. De hecho, Joaquín Prat ha sido uno de los que ha querido confesar el nombre de su favorito.

El pasado miércoles, 11 de junio, Vamos a ver realizó un breve repaso de todo lo acontecido en la última gala de Supervivientes: Tierra de Nadie. De esta manera, entre tema y tema, el comunicador habló de la prueba de La mesa de las tentaciones. Y es que, como es bien sabido por los seguidores del reality de supervivencia, los concursantes tuvieron que realizar un intercambio con la organización del programa. Pues, a cambio de comida, utensilios de pesca, una llamada con su familia o cualquier otro deseo, deberían realizar una penitencia. Una prueba que, sin lugar a duda, Anita Williams superó con creces. Pues, tal y como se pudo ver, la catalana se cortó 25 cm de su cabello a cambio de varios trozos de lasaña y una llamada con su hijo.

El cambio radical al que se ha sometido Anita Williams ha sido muy comentado por todos durante las últimas horas. Y eso que, a priori, el equipo del programa le había propuesto raparse la cabeza por completo. Sin embargo, y pese a sus reticencias, la joven aceptó el trato por su hijo. Una valentía que Joaquín Prat ha querido destacar.

Alexia Rivas hizo mención en Vamos a ver del enorme sacrificio que ha realizado Anita. Unas declaraciones con las que el presentador del formato se mostró completamente de acuerdo. «Eso mismo iba a decir yo», afirmó. Y es que, aunque hace unos días confesó que sus favoritos a ganar el concurso eran Álvaro Muñoz Escassi y Borja González, ahora ha cambiado de opinión.

Joaquín Prat revela el nombre de su ganador de ‘Supervivientes 2025’

«Si quieres ganar Supervivientes, tienes que ir a por todas en cada oportunidad que te da el concurso», señaló Prat. Por ello, el presentador manifestó claramente que su gran ganadora de la edición es Anita Williams. Pues, confesó que, con el sacrificio que ha realizado, la concursante ha logrado conectar de manera especial con los espectadores de Supervivientes.

Como comentábamos en líneas anteriores, para descubrir el nombre del ganador del concurso hay que esperar al próximo martes. Además, en la gala de esta noche, Borja González, Damián Quintero y Álvaro Muñoz Escassi se juegan su permanencia en el formato. Pues, uno de ellos será expulsado de manera oficial.