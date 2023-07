Jennifer Lopez comparte un adelanto de ‘Midnight Trip to Vegas’, su nueva canción

Jennifer Lopez continúa celebrando que hace un año se casó con Ben Affleck. La artista estadounidense y el actor de Hollywood se dieron el sí quiero en la A Little White Chapel de Las Vegas, en una ceremonia íntima que les unió como marido y mujer tras haberse dado una segunda oportunidad.

Para celebrar su primer aniversario, y a la espera del lanzamiento de su nuevo disco, This Is Me Now, Jennifer Lopez sorprendió a sus fans este lunes con la publicación de un adelanto de su próximo single, Midnight Trip To Vegas. Una canción en honor al viaje que hizo la pareja para contraer matrimonio.

“Un año desde nuestro viaje de medianoche a Las Vegas… Ve a ‘On the JLo’ para una sorpresa especial… #ThisIsMeNow”, escribió Jennifer López en la descripción de la publicación de sus redes sociales, acompañada de un enlace de su página web.

One year since our Midnight Trip To Vegas … 🤍♠️❤️ Go to https://t.co/G5oGxuf9Nd for a special surprise… #ThisIsMeNow pic.twitter.com/R2JCbKPAoB — jlo (@JLo) July 18, 2023

La sorpresa a la que se refería Jennifer López se refería era un adelanto de su nueva canción: Midnight trip to Vegas, siendo además el primer adelanto que la artista de Nueva York ha compartido de su esperado próximo álbum de estudio.

Se trata de una canción en la que Jennifer Lopez relata cómo su boda con Ben Affleck en la ciudad estadounidense. Una canción con un sonido al más puro estilo JLo, que como era de esperar, ha emocionado a sus fans, quienes no pueden esperar a escuchar la canción al completo.

“Siempre soñé que encontraría a alguien como tú. Nos ahogamos en arreglos de orquídeas, vestidos y pasteles. ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Esto es lo que hemos estado soñando?”, se puede escuchar en la letra del fragmento compartido por la artista.