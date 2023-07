Jennifer Lopez aclara la polémica tras lanzar su marca de alcohol

Jennifer Lopez ha roto su silencio. La artista de 54 años ha sido noticia tras el lanzamiento de su propia marca de alcohol, y no de forma positiva. El motivo de ello se debe a que en una entrevista para el medio InStyle, en el 2018, confesó que no consumía nada de cafeína y el alcohol para cuidar su piel. “Me he cuidado y ahora se nota”, dijo respecto a su apariencia juvenil.

«No bebo ni fumo ni tomo cafeína. Eso realmente arruina tu piel a medida que envejeces”, dijo también en 2016 a US Weekly. Ahora, con el lanzamiento al mercado de Delola, su marca de cócteles spritzer, el público la ha criticado por vender y promocionar un producto que ni ella misma consume.

Por ello, la estadounidense se ha visto obligada a hablar al respecto en sus redes sociales. «Sé que mucha gente ha estado hablando, ‘Oh, ella ni siquiera bebe, ¿qué está haciendo con un cóctel?’”, comenzó diciendo Jennifer Lopez en un video para su cuenta de Instagram.

«Para decirles la verdad, eso fue cierto durante mucho tiempo: no bebía”, agregó. Asimismo, la actriz de Nunca más explicó que las cosas han cambiado en ese transcurso de tiempo.“Durante los últimos diez, tal vez quince años”, señaló. Además, confesó que nunca encontró una bebida que amara al 100% pero, ahora disfruta de “un cóctel ocasional”.

“Y así, como cualquier otra cosa en mi vida, lo creé yo misma”, señaló. Al respecto, la cantante explicó que su marca tiene menos calorías, es libre de gluten, con sabores naturales y que es fácil de preparar. Numerosas ventajas que se adaptan a su dieta y estilo de vida.