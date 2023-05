Jennifer Lopez asegura que Ben Affleck es una gran figura paterna para sus hijos

“Se están convirtiendo en adultos. Están desafiando todo en la vida, están mirando todo y estos niños tienen mucha información, mucho más de lo que teníamos nosotros”, expresó en TODAY sobre los mellizos que tuvo con su ex marido, el artista Marc Anthony.

“Están pensando en las cosas y hablando de la vida de una manera diferente a como lo hacía yo cuando tenía 15 o 16 años. Creo que van a cambiar el mundo, para ser honesto, y lo harán mucho mejor”, añadió Jennifer Lopez, que aseguró que se siente una madre muy afortunada.

Jennifer Lopez sits down with @hodakotb to talk about her upcoming action film «The Mother», being a mother to teens, the love of her life Ben Affleck, and much more. pic.twitter.com/wQ0iR60BTD

— TODAY (@TODAYshow) May 3, 2023