Jennifer Lopez lanzará una canción dedicada a Ben Affleck

Jennifer Lopez ha vivido un año absolutamente inolvidable, tanto en lo profesional como en lo personal. De hecho, para culminar el 2022 por todo lo alto, la artista sorprendió hace tan solo unos días a sus fans con el anuncio de su próximo proyecto discográfico, This is Me… Now. Un trabajo que contará en su tracklist con una canción que podría estar dedicada a su actual marido, el actor Ben Affleck.

Recordemos que la pareja se conoció hace más de dos décadas, momento en el que comenzaron su relación sentimental y llegaron incluso a estar comprometidos. Pero, por azares del destino, ambos artistas decidieron tomar caminos por separado, hasta el pasado 2021 cuando volvieron a darse una oportunidad. Ahora, felizmente casados, la artista ha compartido el tracklist de su próximo disco, el cual cuenta con un tema de lo más significativo.

Se desconoce si Jennifer Lopez se ha inspirado en su marido para componer y crear la totalidad del disco, pero lo que no ha pasado desapercibido ha sido el título de una de sus canciones, Dear Ben pt. II. Esta canción podría estar ligada a la que publicó en su momento para el actor cuando estaban comenzando su relación en el 2002, Dear Ben.

Por aquel entonces, la artista le dedicó el disco This Is Me… Then a Ben Affleck, el cual contó con numerosos sencillos en honor a su relación. Todo ello antes de que decidieran separarse en el 2004. Por ello, y ante el reciente matrimonio de ambos, a nadie ha pasado desapercibido el hecho de que el nuevo proyecto discográfico de la artista podría suponer una continuación del que lanzó hace 20 años.

Un trabajo que no solo rompería la sequía musical de JLO, sino que tomaría el relevo de A.K.A., el cual lanzó en el año 2014. Una travesía musical que estará compuesta por un total de 13 canciones y con el que la cantante promete no decepcionar a nadie.