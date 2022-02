Una de las voces favoritas del género, ese es Jay Wheeler, quien es noticia después de haber sacado un nuevo álbum. ‘El Amor Y Yo’ hace su debut en la industria con el videoclip de uno de sus temas componentes, ‘Eazt’. En este tema se muestran en imágenes los sentimientos de una persona enamorada, que puede llegar a sentirse como en una nube.

Febrero es el mes del amor, y por supuesto, que la música siempre este presente en nuestras vidas. Jay Wheeler nos ha sorprendido con el lanzamiento del que es su tercer proyecto discográfico, que tratará sobre el amor desde otra perspectiva: “Siempre les daré lo mejor de mí!! Disfrútenlo, lloren escuchándolo, saquen sus copas de vino y a cantar tristes”

Bien es cierto que el verdadero protagonista de este nuevo proyecto ha sido el amor. Una nueva entrega que sin duda, emociona a todos sus fans, quienes anhelaban volver a escuchar esa sentimental versión del intérprete de temas como ‘Amor de Febrero’, ‘Me Enamoré’ o ‘Otro Fili’.

En este nuevo proyecto, el artista boricua nos presenta un trabajo fiel a su estilo, un viaje en el que regresa a sus raíces artísticas. Esas que tanto éxito le han dado.

“’El Amor Y Yo” es un disco que siempre quise trabajar. Es un escape para hacer la música que realmente me gusta hacer, mi esencia, esa que me dio a conocer. Creo que en este disco trasmito todo lo que me ha pasado en el amor, risas, llanto, de todo un poco. Es un disco que trabajé con tanto amor para mis fanáticos, que son mi familia”, reconoció el artista en la nota de prensa.

Doce son los temas elegidos para representar su tercer trabajo, que para sorpresa de todos, no tiene ninguna colaboración. Jay Wheeler se ha convertido en los últimos años, en uno de los artistas con más infravalorados del género, ¿será este su año de reconocimiento?