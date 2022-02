Ivonne Reyes se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad tras haber realizado una de las entrevistas más personales y complicadas de su vida a la revista ‘Lecturas’. La actriz ha dado a conocer el episodio tan traumático que ha vivido recientemente, y que tiene una estrecha relación con su salud.

Y es que la madre de Alejandro Reyes ha estado a punto de morir por culpa de una septicemia. Todo comenzó cuando, en marzo de 2020, se contagió de coronavirus. Pasados seis meses, comenzó a sentirse verdaderamente mal, con fuertes dolores de cabeza y muchísimos escalofríos.

“Pasé cuatro días en casa con hasta 41 de fiebre, deliraba”, explicó en la revista ‘Lecturas’. Por lo tanto, cuando acudió al hospital, su estado de salud era tan sumamente grave que directamente la ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. “Se supone que tenía cistitis. La infección pasó a todos los órganos y me diagnosticaron septicemia”, reconoció la venezolana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivonne Reyes (@ivonnereyest)

Ahora bien, ¿en qué consiste esta enfermedad? Se trata de una gravísima respuesta, potencialmente mortal, a una infección que ha empeorado de manera muy rápida. A pesar de todo, la presentadora reconoció que quiso mantener alejado a Alejandro, su hijo, de lo que realmente estaba sucediendo.

“Hasta hace unos meses no he querido hablar de esto. Me despedí de todo el mundo”, aseguró en la mencionada entrevista. Lo cierto es que su hijo, en este aspecto, fue de lo más contundente: “De mí no te despediste”. En cuanto a la enfermedad que padeció, Ivonne Reyes confesaba que “el dolor era horrible, asumí que me moría”.

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Pensé: ‘¿dónde me van a enterrar?’ Llamé a un cura porque quería la bendición para irme en paz”. Lo cierto es que estamos ante una enfermedad verdaderamente complicada de la que muy pocas personas logran salvarse: “Hay poca gente que sale de la sepsis”. Por ese mismo motivo se siente verdaderamente afortunada de poder compartir su experiencia con esta complicada y durísima enfermedad.