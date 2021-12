Ivonne Reyes ha reaparecido después de la polémica entrevista en ‘Sábado Deluxe’ que protagonizó Pepe Navarro, padre legal de su hijo Alejandro Reyes. Un encuentro con los medios de comunicación que ha sido muy criticado por Jorge Javier Vázquez, quien no ha dudo en arremeter contra la venezolana.

La actriz, que se encuentra sumergida en su nuevo proyecto como coach, fue captada por los medios a la salida de la peluquería instantes antes de presentar su conferencia. Sin embargo, lejos de dar ningún tipo de declaración respecto al tema, Ivonne se dedicó a promocionar su evento.

Un gesto que no gustó nada al presentador de ‘Sálvame’, que afirmó que «le había puesto de los nervios». «Tiene el culo pelado para enfrentarse a la prensa y no estar todo el rato vendiendo su conferencia», reprochaba Jorge Javier.

Además, el catalán aludió a la libertad que ha tenido siempre la venezolana para contar su relato, y no entiende por qué ahora no dice nada al respecto. «Me llama la atención que, con toda la libertad del mundo, ha estado viniendo a los platos de televisión a contar su historia, porque además le llamábamos con mucho gusto para que viniera, y ahora que se sienta, no le hace gracia», explicaba molesto.

Además, el presentador de ‘Secret Story’ recordó que en una ocasión Ivonne Reyes se dirigió a Pepe Navarro mirando a cámara y dijo, «Si tienes lo que hay que tener, siéntate en un plató», una frase con la que ahora no parece estar muy de acuerdo.

«Ella se amparaba mucho en que Pepe no hablaba, pero ahora que habla…A mí me encantaría escuchar al hijo de Pepe», decía en una conversación con David Valldeperas. Belén Esteban, quiso intervenir ante las palabras del presentador, «Si yo fuera Ivonne, le diría a Pepe Navarro, nos hacemos la prueba de paternidad».

Por su parte, Kiko Hernández ha confirmado que se ha reunido con Pepe Navarro, quien le ha mostrado la documentación que acredita que no es el padre de Alejandro Reyes. «No es necesario que se haga la prueba (…) Si Alejandro quiere saber si Pepe es su padre, solo se lo tiene que pedir por WhatsApp», ha concluido.