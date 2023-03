Isa Pantoja y Raquel Bollo: fuerte discusión en el plató de ‘Supervivientes 2023’

Asraf Beno y Manuel Cortés se convirtieron en los protagonistas de la noche de Supervivientes 2023 al tener su primera pelea en el concurso, y es que a pesar de ser familia han tenido un comportamiento bastante duro con el otro y parece complicado que vuelvan a llevarse bien. Por todo ello, Isa Pantoja y Raquel Bollo dieron su opinión en el plató del programa y también acabaron peleadas.

Manuel Cortés le reprochaba a Asraf que estuviese haciendo cosas cuando les graban para quedar bien: “Te han puesto a limpiar como si los demás no lo hubiéramos hecho. Lo que acabas de hacer es de forzado”, comentó el hijo de Raquel Bollo. El novio de Isa Pantoja saltaba a defenderse mientras le decía que ya había venido de casa con la lección aprendida, esto fue el comentario que dio pie a una fuerte pelea: “ Al revés, por mucho que me han advertido de cómo eres, me gusta conocer a las personas”, expresaba. Finalmente ambos acabaron insultándose y queriendo perderse de vista.

Tras ver las imágenes, Isa Pantoja se quedaba en shock y no sabía bien qué decir: “Lo primero, creo que Asraf ha hecho cosas desde el primer día. No entiendo por qué en general molesta tanto que haga cosas. Creo que muchas veces molesta porque deja en evidencia que los demás a lo mejor no hacen tanto”, defendía a su pareja. Carlos Sobera le preguntaba a Raquel Bollo si se esperaba que Manuel Cortés tuviera esa actitud, a lo que ésta contestó que no se lo esperaba para nada.

La hija de Isabel Pantoja comenzaba a enfadarse y acabó diciendo todo lo que pensaba, culpando a Raquel de ser ella la que le había hablado mal de Asraf a su hijo: “Estás manipulando la información que has oído y eso no está bien”, aseguraba la colaboradora. La discusión seguía y Carlos Sobera les acababa pidiendo por favor que se dejaran hablar la una a la otra.