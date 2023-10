Isa Pantoja, obligada a expulsar a una invitada de su boda con Asraf: este fue el motivo

La boda de Isa Pantoja y Asraf parecía estar gafada desde que se anuncio, ya que la pareja ha tenido que cambiar de fecha y lugar de celebración en varias ocasiones. Por si ni fuera suficiente que gran parte de la familia de la novia no asistiese al enlace, una de las invitadas tuvo que ser expulsada ante la mirada de todos los invitados.

La protagonista de esta rocambolesta historia es Aneth, la que se supone era una de las mejores amigas de la hija de Isabel Pantoja, pero todo explotó horas antes del enlace celebrado en Sevilla. Horas antes fue desinvitada, pero todos se quedaban sorprendidos al verla allí, por lo que la cosas se complicaron de pronto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

Según Marisa Martín Blázquez y Alexia Rivas, dos días antes de la fecha señalada Isa llamó a su amiga para retirarle la invitación, pero ella decidió no hacer caso de esa llamada y acudir igualmente. Según ellas, el personal de seguridad tuvo que invitarla a irse, algo que hizo después de asistir a la ceremonia después de amenazar con «montar la mundial» si no la dejaban quedarse. Todo su empezó habría sido poder cumplir con un compromiso publicitario que tenía pactado mucho antes de que fuera desinvitada.

Aneth cuenta su versión tras lo sucedido

El motivo de esta decisión tan repentina de Isa Pantoja habría sido una información en la que le confirmaba que la que había sido su gran amiga, también era la culpable de filtrar información a la prensa desde hace años. Tras quedar convencida, tomó cartas en el asunto para que no reventase la exclusiva con una conocida revista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aneth Style (@anethstyle)

La que fuera una de las concursantes más polémicas de Supervivientes acudió en la tarde del domingo al programa Fiesta, de Telecinco, para contar su versión de lo ocurrido. «Estoy rota, indignada y dolida… Han montado un plan contra mí», ha confesado muy emocionada a Emma García.

Aunque no ha negado que se fuera de la ceremonia, sí que matiza que se fue porque ella quiso: «No me sacó seguridad, esperé a mi Uber, me despedí como una señora y me fui». Aunque no culpa a su amiga de lo sucedido, asegura que ha dejado que otras personas la influencien en su opinión sobre ella.

En una versión distinta, ha explicado que dos días antes habló con Isa y que en ningún momento le pidió que no fuese, por eso pudo pasar todos los controles de acceso sin ningún tipo de problema. Pese a todo, durante la entrevista en el plató la peruana tuvo un desliz y deslizó el verdadero motivo de esta polémica.

La noche del jueves, solo unas horas antes de la boda, Isa y su amiga tuvieron una fuerte discusión por las acusaciones de que ella era la culpable de filtrar información a los medios. Ahí se le escapó que le dijeron que «mejor que se fuera», por lo que la desinvitación sí que existió.

Marisa Martín Blázquez, colaboradora del magazine de Telecinco e invitada a la boda, se enfrentó a la peruana: «Vi cómo Sonia -la organizadora de la boda- te decía que abandonaras el recinto y te acompañaba». Según esta versión, todo fue por un «compromiso con una marca y contratada una publicidad y a ella le era más rentable hacerlo en la boda de Isa que por Sevilla».