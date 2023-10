La cuenta atrás para la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno ha llegado a su fin. Este viernes 13 de octubre, la pareja celebrará su enlace matrimonial por todo lo alto, y estarán rodeados de toda la gente que le quiere. Eso sí, el pasado martes 10 de octubre, se convirtieron oficialmente en marido y mujer en los juzgados de Fuenlabrada, en Madrid.

Hace un par de días, los colaboradores de la crónica social de Espejo público quisieron dar más detalles sobre la celebración de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. Entre otras cuestiones, confirmaron que la pareja se sentará sola en la mesa nupcial, rompiendo con la tradición de estar acompañados por familiares.

Al fin y al cabo, ni Isabel Pantoja ni Kiko Rivera van a asistir al enlace, por lo que los padres de Asraf Beno habrían planteado la posibilidad de no sentarse con los novios, precisamente para que la joven no se sintiese mal. Un detalle que, desde luego, no ha pasado desapercibido ni muchísimo menos.

Lejos de que todo quede ahí, el pasado miércoles, Luis Pliego acudió a Espejo público como director de la revista Lecturas. Entre otras cuestiones, quiso confirmar que el banquete de la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno solo se iba a componer de un plato y, el resto del tiempo (dos o tres horas), los invitados disfrutarán de un aperitivo.

«Me van a matar si lo digo, pero el plato es lubina», confesó Luis Pliego. Lo cierto es que Isa Pantoja y Asraf Beno, durante muchísimos meses, han preparado hasta el más mínimo detalle de este día tan mágico y especial para los dos. Están a punto de comenzar una de las etapas más sorprendentes y bonitas de su vida. ¡Les deseamos todo lo mejor!