Una de las rupturas más sonadas del pasado 2023 fue, sin lugar a duda, la de Rauw Alejandro y la cantante Rosalía. La pareja puso fin a años de relación de manera completamente inesperada tras haber comunicado su compromiso matrimonial.

Una ruptura que dejó a todos completamente conmocionados y por la que se barajaron todo tipo de rumores. «Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad», escribió Rauw Alejandro en sus redes sociales.

Ahora, podría decirse que las aguas se han calmado. Pues, Rosalía se encuentra muy feliz junto a su nuevo chico: el actor Jeremy Allen White. Pero, una última publicación del cantante de origen puertorriqueño ha vuelto a hacer sonar todas las alarmas.

Ta y como él mismo ha publicado en su cuenta de Instagram, actualmente se encuentra de viaje en una de las ciudades que más visitaba junto a la artista española: Tokio. Un momento de desconexión en su carrera donde no ha dudado en compartir un carrusel de instantáneas de algunos de los momentos que están marcando su estancia.

Pero, lejos de dejarlo ahí, el artista ha compartido dicha publicación con una frase en particular. «Sorry bebe, me quedé dormido», escribe. Ante ello, sus seguidores no han tardado mucho en empezar a especular, por lo que el nombre de la autora de Motomami ha inundado los comentarios.

Una publicación compartida de @rauwalejandro

«Sus fotos dan las mismas vibes que las de Rosalía», «Sin Rosalía no es lo mismo eh?» o «Bro, esta comiendo ramen en el mismo sitio donde Rosalía grabo Tuya», le escriben algunos usuarios de la plataforma. Además y lejos de quedar ahí, una usuaria a ido un poco más allá y le ha recordado un verso de una de sus canciones más icónicas: Aquel Nap ZzZz, tema de Rauw Alejandro.

«Pa llevarte a Tokio y que nunca falte nada», le comentó una fan sobre la canción. Sea como sea, lo que está claro es que muchos fans de ambas estrellas no pierden la esperanza de un posible regreso de la pareja. Un deseo que no se sabe si es compartido por los protagonistas, pero que en redes sociales cobra fuerza.

La nueva pareja sentimental de Rosalía

rosalía and jeremy allen white had a date in an art gallery

Si la ruptura de Rauw Alejandro y la catalana fue una de las noticias más inesperadas del 2023. El nuevo noviazgo de la intérprete de Despechá no fue menos. El actor Jeremy Allen White acaparó las portadas de los principales medios de comunicación y no lo hizo por su fantástica actuación en la serie The Bear.

La pareja fue vista paseando de manera muy acaramelada por Los Ángeles o Nueva York en varias ocasiones. Todo ello mientras, varios paparazzis terminaban captando un apasionado beso entre ellos. Los artistas siempre se han mantenido al margen y no han comentado nada al respecto. Pero, el actor terminó realizando un pequeño guiño durante su última entrevista para Fotogramas.

«No podría ser feliz en el trabajo, con él, si no lo fuera también en mi vida personal. Tengo ganas de abrazar a todo el mundo, incluso a ti te abrazaría vía Zoom ahí donde estás, en Barcelona, una de las ciudades más bonitas del mundo», comentó.