India Martínez, destrozada tras la muerte de un familiar: toma esta decisión

La muerte de un familiar siempre es muy complicada de saber llevar, pero la de una abuela puede ser inabordable emocionalmente para muchas personas. Este ha sido el caso de la cantante India Martínez. El dolor ha sido tal que ha tenido que tomar una decisión drástica que afecta a su carrera profesional y a sus fans.

Se esperaba que la cantante cordobesa apareciese ayer en un concierto en San Sebastián de Los Reyes, pero con el beneplácito del ayuntamiento de la ciudad la artista ha trasladado su actuación al miércoles. De esta manera, tratará de recuperarse de este tremendo varapalo.

Pudimos leer un texto en las redes sociales de India Martínez donde nos podía ser más clara con los motivos que le impulsaron a tomar esta decisión. «Familia, ayer murió la abuela que me quedaba con vida, y es como si me hubieran arrancado otro cachito del corazón. La amo tanto… ha sido todo tan rápido que aún no me lo creo. Sé que hoy teníamos concierto, pero es que ni siquiera me sale la voz del pecho para hablar. Perdonad de verdad, sabéis que nunca fallo a una cita, pero esta misma tarde es el entierro y mi corazón siente que tiene que estar con los míos y despedirla como ella se merece. Dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de Los Reyes por su comprensión y cariño en estos momentos tan duros, ya que hemos podido posponer en el concierto para este mismo miércoles 31» escribió en su Instagram.

De esta manera, el concierto se celebrará mañana por la noche. De esta manera, veremos si la artista decide si le hará algún tributo sobre el escenario a la que fuese uno de los pilares de su vida. Tal y como hemos podido saber, una de las amigas de la cantante es la que está mostrándose más cercana a ella en estos momentos de duelo.