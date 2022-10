Imagine Dragons cancela su gira por Latinoamérica por problemas de salud de Dan Reynolds

Un día antes de que diese comienzo la gira Mercury World Tour por Latinoamérica, el grupo Imagine Dragons ha hecho pública la cancelación de toda su gira, incluyendo el concierto que iban a ofrecer en Bogotá el martes 18 de octubre.

A través de un comunicado en sus perfiles de Twitter e Instagram, explicaban que no iba a ser posible realizar la gira. A pesar de todo, aseguraban que van a hacer todo lo posible para buscar nuevas fechas y realizarlo más adelante.

“Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows por Latinoamérica. En nuestros doce años como banda, nunca hemos tenido que cancelar un tour (y podemos contar el número de conciertos cancelados con una mano)”, explicaban en el comunicado.

El comunicado proseguía pidiendo disculpas, y haciendo entender a su público que es muy duro para ellos tener que cancelar todo. Al fin y al cabo, han trabajado mucho en poder llevar a cabo esos shows.

El cantante de la banda Dan Reynolds sufre de varios problemas de salud, lo que les ha obligado a parar y recuperarse. Dan hace tiempo tuvo una hemorragia interna en sus cuerdas vocales, además de un nódulo en la garganta.

La banda comentaba que su médico les había recomendado tomar un descanso o las consecuencias podían ser muy graves. Pues nadie quiere que el vocalista de Imagine Dragons se quede sin voz para siempre.

