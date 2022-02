Telecinco emitió este lunes el primer programa de la nueva edición de ‘Idol Kids’. Una noche llena de talento, donde la emoción estuvo a flor de piel de principio a fin. Con Jesús Vázquez y Lara Álvarez como presentadores, y Omar Montes, Ana Mena, y Ángeles y Dioni (Camela) como jurado, todos cayeron rendidos ante las voces de los participantes.

Como era de esperar, Omar Montes se convirtió en uno de los protagonistas de esta primera entrega. El artista derrochó carisma y simpatía, ganándose el cariño de los más pequeños, así como del público que se encontraba presente en el plató.

A lo largo de la noche, Omar realizó varias promesas a concursantes que no pasaron a la semifinal, todo para que los concursantes no se fueran del escenario con mal sabor de boca.

Uno de ellos fue Luciano Balerdi, un argentino que apostó por ‘Vuelve’, de Beret. Aunque su voz dejó sin palabras a los miembros del jurado, tuvo varios lapsus con la letra de la canción, e incluso por un momento dejó de cantar.

El publicó otorgó al pequeño un 75,5% de los votos, un apoyo con el que no lograría pasar a la semifinal. Sin embargo, Omar Montes no dudó en apostar por su talento, asegurando que quería producirle una canción.

«Viene del rap y Beret la hace toda de corrido, él no para. Sin embargo, eres uno de los muchachos que han venido aquí que más proyección tiene. Me voy a comprometer contigo, me gustaría producirte un tema. Tienes una voz muy personal y muy especial que a mí me ha encantado», concluyó Omar, consiguiendo que el pequeño abandonase el escenario de ‘Idol Kids’ con una sonrisa.

Por otro lado, el artista también se volcó con Laia, otra de las participantes que no había sido elegida, haciéndole otra promesa. “Yo me comprometo, te doy mi palabra de honor, que el próximo concierto que tenga en Barcelona te vas a venir y vas a cantar una canción tuya allí delante de 13.000 personas”, le prometió Omar Montes a la joven participante.