‘El Hormiguero’: Jesulín de Ubrique, entre lágrimas al recordar este momento tan especial

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa continuó la semana con la visita de Jesulín de Ubrique y Albert Espinosa, que acudieron para presentar El camino a casa, un nuevo programa que se estrenará mañana en el prime time de LaSexta.

El camino a casa es un programa conducido por Albert Espinosa en el que el escritor acompañará a de distintos personajes famosos desde la puerta de su antiguo colegio hasta su casa, tal y como hacían de pequeños, para emprender un viaje al pasado.

«Es una idea que tenía desde los 14 años, hacer el camino desde el colegio hasta casa con gente famosa, me interesaba saber no quienes son sino quienes eran. La idea me vino de un amigo del hospital, no sobrevivió y entre sus lista de deseos estaba la de hacer El camino a casa», expresó Albert Espinosa.

«Quería que todos los personajes se emocionasen, que todos lloraran, hemos sido terroristas de la ternura, todos lloran incluido Luis Tosar», añadió, mientras Jesulín de Ubrique no podía contener las lágrimas después de ver un pequeño avance del programa.

Jesulín y @albertespinosapuig nos presentan @elcaminoacasatv, un emocionante programa que llega mañana a la @LaSextaTV después de nuestro programa #ElCaminoACasaEH pic.twitter.com/yjxwKvzDyQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 3, 2023

En las imágenes, el torero aparece visitando junto a Albert Espinosa la casa en la que vivía de niño junto a sus padres y sus tres hermanos, Humberto, Víctor y Carmen Janeiro. Al torero se le empañaron los ojos al ver los primeros minutos del programa.

«Las imágenes han sido un paño de lágrimas… Es volver y me ha hecho una ilusión fantástica, me he emocionado muchísimo y me ha traído recuerdos imborrables de mi vida. Fui muy feliz en esa época de mi vida», le dijo Jesulín a Pablo Motos muy emocionado.

«Estar en sitios donde he vivido hace 35 años ha sido algo muy emotivo y personal», añadió. «He sido un niño feliz, toreando, con mi infancia… es verdad que no fue una etapa infantil normal porque me jugaba la vida, pero me divertía, venía de torear, me iba al colegio y era un niño más».

Jesulín de Ubrique recordó que empezó a torear con 13 años y aunque tenía una gran responsabilidad, nunca dejó de ser un niño. «Tenía una responsabilidad muy grande y además me estaba jugando la vida… pero venía de torear, me iba al colegio y era un niño más. Estudiaba, trabajaba con mi padre y toreaba», recordó.