‘El Hormiguero’: Hugo Silva recuerda el día que más miedo pasó en su vida

El Hormiguero arrancó la semana con la visita de Hugo Silvia. El actor acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, titulada Como Pollo sin Cabeza, que desde el pasado viernes ya se encuentra disponible en HBO Max.

Se trata de una serie que en la que Hugo Silva se mete en el papel de Beto, un representante de futbolistas cuya vida se desmorona cuando su jugador estrella le despide y su novia rompe con él. «Es una comedia gamberra, divertida, muy rápida, con capítulos muy cortos y muchísimo ritmo», expresó el actor.

Aunque la serie está inspirada en lo que hay detrás del mundo del fútbol, Hugo Silva reveló que él no tiene demasiada idea sobre este deporte. «No soy muy futbolero. Veo algún partido con mis amigos, pero no soy de ningún equipo ni sufro con el fútbol», explicó.

No obstante, el papel de Beto fue creado expresamente para él. «Es la segunda vez que me pasa en mi carrera y la verdad que es un puntazo. Al personaje le pasa de todo, pero cuando leí el guion, percibí la energía del personaje», reveló sobre su primera toma de contacto con el proyecto.

«Sólo tenía que dejarme llevar y no tenía que construir tampoco mucho. Sí un poco qué le pasaba y desde dónde sufría, pero la esencia del personaje estaba ahí ya», explicó Hugo Silva sobre este papel, que se ha llevado completamente a su terreno.

Por otro lado, Pablo Motos preguntó al actor sobre su aventura con el también actor Aitor Luna en Brasil. «Alquilamos un coche para ir de Salvador de Bahía a Praia do Forte a ver unas ballenas y de repente nos paró la policía, aunque no tengo muy claro que fueran policías», comenzó a explicar Hugo Silva.

«El caso es que nos empezaron a dar las luces, nos echamos a un lado, pero no nos pidieron la documentación ni nada, sino que a punta de metralleta y de pistola, ahí en medio de la nada… A mí me apuntaron muy cerca con una pistola y pasé muchísimo miedo. Creo que es el momento que más miedo he pasado en mi vida», admitió.

Hugo Silva explicó que: «Empezaron a registrarnos y no encontraron nada hasta que uno de ellos sacó una bolsa de marihuana que no era nuestra. Por eso digo que todavía no tengo claro si realmente eran policías o no. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos estaban atracando. Y nada, pagamos un dinero y nos acompañaron, aunque les dijimos que no hacía falta, porque nos dijeron que nos podía volver a pasar más adelante», concluyó la historia.