‘El Hormiguero’: Niña Pastori recuerda sus inicios en la música

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa cerró la semana con la visita de la artista Niña Pastori, que visitó a Pablo Motos y a las hormigas para presentar su nuevo disco, Camino, que ha visto la luz este viernes.

Se trata de un disco con el que la gaditana conmemora sus 25 años de carrera en la música. Está compuesto por un total de diez canciones que la artista interpretará por primera vez en su nueva gira, que comenzará en las próximas semanas por nuestro país.

«Camino es una palabra que siempre me ha encantado, me parece bonita. Yo, cada año que va pasando, me siento más orgullosa de mi camino y este álbum es un homenaje a mí misma y a mi propio camino», expresó Niña Pastori sobre su nuevo disco.

Durante la entrevista, Niña Pastori recordó con Pablo Motos sus inicios en el mundo de la música. «Yo quería una bicicleta, y vi en un cartel que había un concurso de villancicos por bulerías y el premio eran 25.000 pesetas. Así que decidí presentarme», comentó la artista.

«Fui a decírselo a mi madre que estaba con Concha, la madre de Sara Varas, y me dijo que, como yo no había cantado nunca, me dijo que fuera a su academia para que me escucharan», recordó sobre aquel momento, sin saber que marcaría su vida.

La artista explicó que al día siguiente «canté en la academia y les encantó. Gané el concurso y me gasté 15.000 pesetas en una bicicleta roja y las otras 10.000 pesetas, se las quedó mi madre». Un momento en el que sin saberlo, comenzó su andadura en el mundo de la música.