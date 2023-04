‘El Hormiguero’: Manuel Carrasco confiesa uno de sus rituales antes de subirse al escenario

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. El programa recibió este miércoles la visita de Manuel Carrasco, que acudió para presentar su nueva gira, Tour Corazón y Flecha, que comenzará el próximo mes de junio con dos conciertos en La Cartuja de Sevilla.

La visita de este miércoles fue la décima del artista a El Hormiguero, convirtiéndose en miembro del Club Platino del programa. Por ello, Manuel Carrasco hizo su entrada al plató subido en un deportivo, y Pablo Motos le hizo entrega de la Tarjeta Platino.

Manuel Carrasco comenzó la entrevista hablando de los dos primeros conciertos de la gira, en el que se darán cita más de 150.000 personas, 75.000 cada fecha. «Está vendido todo. Se amplió un poquito el aforo porque ya estaba claro cómo iba a ser el escenario y salieron a la venta algunas entradas más, pero ya están vendidas todas para las dos fechas», explicó el artista de Isla Cristina.

.@manuelcarrasco_ nos presenta su próxima gira “Corazón y flecha” que arranca en La Cartuja de Sevilla con dos conciertos, el 2 y 3 de junio #CarrascoEH pic.twitter.com/8CjtiADCoa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

Pablo Motos quiso saber si el artista seguía pasando miedo a la hora de subirse a un escenario, y tras afirmar que sí, explicó que: «Ahora para mí viene un momento de disciplina, de recogimiento, donde yo empiezo a cuidarme, a prepararme para todo esto que viene».

«Luego hay una especie de fiesta en mitad del escenario, pero el antes de salir al escenario, incluso cuando voy de viaje, yo estoy muerto de miedo siempre. Eso no cambia en toda mi carrera». Y añadió: «Cuando llega el concierto me quito todos los males y pienso: ‘Nací para esto y para esto he venido al mundo’. Por ello me siento feliz, vivo, y todo lo que diga a partir de ahí sobran las palabras», manifestó Manuel Carrasco.

El artista también confesó uno de sus rituales antes de subirse al escenario. «El fuego del tequila me cambia un poquito. Durante todo el día del concierto soy un monje, no hablo. Si alguien me está hablando y yo le estoy contestando, estoy en otro mundo. Es decir, soy dos personas en un mismo día, porque luego en el escenario cambia toda la película y ya está, pero sí, hay que desengrasar un poquito, el toquecito, el brindis de antes de empezar, y me viene bien», explicó.