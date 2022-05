‘El Hormiguero’: Esmeralda Pimentel revela las consecuencias de haberse cortado el pelo

‘El Hormiguero’ arrancó la semana con una visita muy esperada. Tras la visita de María Pombo, Dulceida y Laura Escanes para cerrar la semana pasada, este lunes el programa de Antena 3 regresó con la actriz Esmeralda Pimental como invitada.

La actriz mexicana se encuentra en España porque acaba de empezar el rodaje de la serie ‘Montecristo’ junto a William Levy. Y acudió a ‘El Hormiguero’ para hablar de su nueva película, titulada ‘En otro lugar’, que ya ha sido estrenada en cines.

«Es una comedia romántica, una película que nos invita a creer en el amor, que nos demuestra que lo puedes encontrar, donde menos te lo puedas imaginar. La rodamos en Cantabria y fue maravilloso», explicó sobre la trama de la película.

.@ESMEPIMENTEL nos habla de la trama de “En otro lugar”, una película que ya está en cines #PimentelEH pic.twitter.com/zwB8i2spQ2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 30, 2022

Durante la entrevista, Pablo Motos destacó el gran cambio de look de la actriz. Un cambio de look que como ella misma confesó, ha tenido sus consecuencias: «Cambié mi perfil por completo como actriz, me lo corté y me dejaron de llamar para trabajar, incluso recibí mensajes violentos por redes sociales», recordó sobre el momento en el que se cortó el pelo.

«Fue una decisión a conciencia, pero no tenía ni idea de que en las audiciones me iban a decir que ya no daba el perfil que buscaban… Pero esto me abrió las puertas a otros papeles y yo le digo a la gente que se atreva a hacer aquello que le da miedo», añadió.

Esmeralda Pimentel señaló que «como actores nos están juzgando todo el tiempo, sobre todo como mujer, yo decidí empezar a mostrar un poco más quién soy», realizando un aplaudido alegato sobre la libertad de cada persona: «Creo que tenemos que ser libres y amar nuestro cuerpo, nadie tiene el derecho de juzgarte. Hay que ser felices, respetarnos y amarnos».