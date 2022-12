‘El Hormiguero’: Cristina Pedroche desvela, sin querer, cómo será su vestido para Campanadas

Como suele ser tradición, Cristina Pedroche ha sido la protagonista del último programa de El Hormiguero del año. El programa de Pablo Motos se toma unas merecidas vacaciones hasta el próximo lunes 9 de enero. Por lo tanto, un año más, la colaboradora de Zapeando ha querido dar alguna que otra clave sobre el vestido de este año para las Campanadas.

Debemos recordar que Cristina Pedroche y Alberto Chicote lograron recibir el año 2022 con una media de 6 millones de espectadores. Algo histórico porque, por primera vez en la historia, una cadena de televisión privada desbancaba del primer puesto en las Campanadas a La 1 de Televisión Española.

Pablo Motos no tardó en dar un pequeño avance de la propuesta de Cristina Pedroche para este 31 de diciembre: “Este año es el año”. La invitada de El Hormiguero comenzó a explicarse: “Estoy acostumbrada a las críticas. Hay gente que no entiende que es entretenimiento, es un show, no hace falta raparme el pelo… Prefiero que me critiquen a mí a que se estén criticando las familias entre ellos”.

En cuanto al vestido para estas Campanadas, Cristina Pedroche ha querido dar alguna que otra pincelada: “Este año va a ser todo lo contrario al año pasado. Habrá mucho show, entretenimiento y fantasía. El año pasado lo transgresor era que ese vestido no era hecho para mí, era un vestido de museo”.

A pesar de todo, Cristina Pedroche reconoce que, tras cada Nochevieja, experimenta un enorme bajón: “En enero me dio bastante bajona. Me tuve que encerrar en mi casa y estar meditando, haciendo mucho yoga y asimilando las cosas”. Además, añadió: “Mi éxito es salir de la Puerta del Sol y decir ‘ha salido bien, ha salido como tú querías y has disfrutado’. La audiencia no es algo que me compete a mí”.

Cristina Pedroche hace spoiler de su vestido en El Hormiguero: “Me va a matar Josie”

Al hablar de su propuesta para estas Campanadas, la colaboradora de Zapeando fue muy clara: “Vuelven las transparencias. Pista y bastante seria. Pero no tienen nada que ver con otros años… Casi 100 personas han participado en este vestido. Es el año que más personas saben cómo es el vestido, pero confío en que nadie ha dicho nada”.

Eso sí, reconoció que “cada una ha puesto un trocito de ilusión y cariño, pero no lo han visto terminado o la idea terminada”. Acto seguido, Pedroche quiso dar más pistas: “Voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo. ¿Qué me desnude? Más o menos. Hay un concepto y no siempre va unido a la ropa, digamos que es poca tela y sutil”. En ese instante, dio una pista clave: “En estos años además de moda se ha ido convirtiendo en arte y voy a tocar una disciplina que no he tocado nunca”.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

Pablo Motos no tardó en reaccionar, haciendo la siguiente pregunta a su invitada: “¿Body painting?”. Cristina Pedroche no pudo evitar quedarse en shock. Tanto es así que solo alcanzó a decir lo siguiente: “¡Yo no lo he dicho! Me va a matar Josie”. Para intentar arreglar la situación, la protagonista de las Campanadas de Antena 3 quiso dar más detalles:

“Es bonito y es fuerte. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero a los corazones de los españoles vamos a llegar. ¡Y ya no puedo decir más! No paso frío porque llevo una capa, que puede ser la que han hecho las 100 personas. Madre mía, ¡me van a echar! ¡Me voy a echar yo a mí misma!”, reconoció. En cuestión de días, en la noche del 31 de diciembre, ¡quedará resuelto el misterio!