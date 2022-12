‘El Hormiguero’: Carmen Machi se sincera sobre el trastorno que sufrió de pequeña

El Hormiguero comenzó la última semana antes de la Navidad, con la visita de Carmen Machi. La actriz acudió este lunes al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, titulada Mañana es Hoy, ya disponible en Amazon Prime Video

Antes de comenzar la entrevista, Pablo Motos se acordó de Javier Gutiérrez, protagonista junto a Carmen Machi de Mañana es hoy, que no pudo acudir al programa. «Queremos mandarle un saludo a Javier Gutiérrez, que tenía que estar hoy aquí, pero está malito. Te mandamos un beso», señaló el presentador El Hormiguero.

«Mañana es hoy se estrenó el primer fin de semana de diciembre y estamos muy contentos porque está yendo muy bien. Es una película muy navideña y muy familiar que tiene de todo porque recoge distintos géneros como comedia, ciencia ficción, acción, drama… Y pasan muchas cosas», explicó Carmen Machi sobre la trama de la película.

«Yo he visto la película tres veces y me he llegado a creer que eso puede pasar. Ellos tienen una situación que por una tormenta eléctrica de repente pasan a otra época y eso es la premisa de arranque de una familia de los 90 que por fin se va de vacaciones al Levante y de pronto ocurre un fenómeno atmosférico que no controlan y aparecen en el año 2022», añadió.

Pablo Motos preguntó a la actriz sobre sus recuerdos de esos días familiares en la infancia. «Mi madre es de Santander y creo que es diferente cómo se veranea en el norte y en el sur. En el norte lo mismo un nubarrón te chafa el día, así que cambia un poco. Y yo no tengo recuerdos de la nevera, recuerdo más las sardinas y las dos horas de digestión», recordó la actriz.

Carmen Machi también recordó como era de pequeña: «Era una niña muy rara porque no comía. Estuve sin comer hasta que tuve 7 años. Tomaba zumo de naranja e inyecciones de hígado de bacalao y no comía porque me daba como asco. Me imagino que sería una anorexia infantil», afirmó. «Era una niña muy tímida y tan delgada que mi madre me dice que le daba vergüenza sacarme a la calle. Fíjate qué frase», dijo la actriz.