‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye sueña con Ayaz tras saber que está enamorado de ella

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado martes 23 de julio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo, en realidad, Tolga no cuenta la verdad respecto al asesinato de Ahmet. Y es que únicamente se ha imaginado dando ese paso. El joven está afectado con la información que maneja, por lo que acaba enseñando el vídeo de esa confesión a Aybike.

¡Sultan vuelve a chantajear a Akif, pero ahora desde la cárcel!: “Caerá igual que yo” 😲 #Hermanos https://t.co/Ff1xjJDsSJ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 29, 2024

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Sevval no duda un solo segundo en ofrecer una enorme cantidad de dinero a Aybike. Y todo con un objetivo, que guarde silencio tras saber la delicada información que maneja. A pesar de que aceptarlo va en contra de sus principios, la joven se ve obligada a coger el dinero.

Por si fuera poco, vemos cómo Berk da a Gokhan el 30% del club, mientras que Ayla cada día que pasa soporta menos la relación que tienen los dos. Al fin y al cabo, ya conoce toda la verdad respecto al hombre. Ayla, muy decepcionada con su hijo, toma una de las decisiones más contundentes de su vida: marcharse de casa para siempre.

Esta noche en #Hermanos: ¡Akif, desesperado!: ¿Ömer descubrirá su gran secreto? Mira este avance 😮 https://t.co/kdKmduawuE 😮 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 29, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Ayla se mostrará profundamente dolida porque se ha ido de casa tras tener una fortísima discusión con su hijo y él no ha ido tras ella.

Así pues, necesitará pasar unos cuantos días en casa de Nebahat para acostumbrarse a su nueva realidad y, sobre todo, para buscar trabajo. Lejos de que todo quede ahí, Asiye soñará con Ayaz tras saber que está enamorado de ella. Es más, se imaginará que los dos están juntos y que ella acaba confesando que siente lo mismo.

Sevval no dudará en ofrecer un trabajo a Orhan como su chófer, y él aceptará. Asiye y Ayaz tendrán que hacer un trabajo juntos, y les va a llevar más tiempo del esperado. No tardarán en aprovechar ese tiempo para disfrutar de la compañía del otro. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.