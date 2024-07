‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Sevval ofrece dinero a Aybike a cambio de su silencio

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

El pasado lunes 22 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Aybike no puede evitar mostrarse profundamente nerviosa como consecuencia de su detención. Es más, no deja de llorar. ¡Está tremendamente arrepentida por lo ocurrido!

¡Pelea en el Ataman! 💥 Lydia sigue molestando a los Eren y, esta vez, provoca a Aybike que no duda en defenderse. 💪 #Hermanos22Jul ¡No te lo pierdas! ▶ https://t.co/ECyvU3s50h ◀ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 22, 2024

Su familia no tarda en hacer todo lo que está en su mano para tratar de que la denuncia sea retirada a la mayor brevedad posible. A pesar de que lo intentan con todas sus fuerzas, lo cierto es que no sirve de absolutamente nada. Asiye aprovecha para pedir ayuda a Ayaz, mientras que Ayla no tarda en darse cuenta de que Gokhan no es un hombre, ni mucho menos.

Aun así, y a pesar de todo lo vivido, Berk opta por defenderle frente a todos. Nebahat, por su parte, toma la firme decisión de despedir a Süreyya por la relación que actualmente mantiene con Akif. A pesar de todo, los dos toman la firme decisión de continuar viéndose, pero a escondidas. Tolga decide confesar todos los detalles sobre el accidente en el que Ahmet perdió la vida.

¡Akif se la juega a Sultan!: el empresario se estaba guardando un as bajo la manga y lo ha utilizado en el momento perfecto.🙌 #Hermanos22Jul 👉https://t.co/cUW2QEJ8Ef 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) July 22, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en el nuevo capítulo de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Tolga, en realidad, no contará toda la verdad sobre el asesinato de Ahmet, ya que únicamente se imaginará haciéndolo.

El joven se mostrará profundamente afectado con la información que maneja, por lo que no podrá evitar enseñarle el vídeo de la confesión a Aybike. Sevval, por su parte, no dudará en ofrecer una gran cantidad de dinero a Aybike a cambio de que guarde silencio. Aunque aceptarlo vaya en contra de sus principios, Aybike se verá obligada a coger el dinero como consecuencia de la compleja situación económica que están atravesando.

Berk le dará a Gokhan nada más y nada menos que el 30% del club. Ayla se verá incapaz de aguantar la relación que tienen ambos, al saber quién es en realidad Gokhan. Decepcionada con su hijo, Ayla tomará la decisión de marcharse de casa. La mujer del sicario desvelará a Akif que tiene una copia del famoso vídeo y que ha dado el paso de mandársela a Ömer. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.