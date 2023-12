‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Akif miente a Suzan y ella le pide el divorcio

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado martes 28 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Sevval se ha visto en la obligación de hacer las maletas, para marcharse de casa. Yasmin, por su parte, asegura a Ömer que lo pasó verdaderamente mal como consecuencia de la muerte de su abuela.

Aun así, reconoce que era incapaz de dar el nombre de su madre a las autoridades. Sengül pide un préstamo e hipoteca su casa con el fin de invertir en su negocio. ¡Y sin tener idea de que se trata de una estafa! Sevval se niega a divorciarse, pero lo cierto es que Ahmet ya ha comenzado con los trámites.

¿Repasamos todo lo que ha pasado en #Hermanos antes del capitulazo de esta noche? 💥💥💥 Ömer lucha por hacer justicia y Şevval y Akif se quedan más solos que nunca. 😲 https://t.co/AwSDRYZsnc 👈 — La Tetería Turca (@lateteriaturca) December 4, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, seremos testigos de cómo Akif será trasladado al hospital tras el accidente pero se encontrará bien. Sevval le ofrecerá una importante suma de dinero a cambio de eliminar la conversación y no denunciarla.

Tras meditarlo, Akif aceptará. El empresario regresará a casa en silla de ruedas y hará saber a Suzan que no volverá a caminar. Ella no creerá en sus palabras, por lo que llamará al hospital y se enterará de que le han dado el alta sin tener ningún problema. No tardará en tenderle una trampa para demostrar su mentira, y le pedirá el divorcio.

Sengül continuará invirtiendo en el negocio del aceite, creyendo que ganará una auténtica fortuna. Süsen no podrá evitar mostrarse profundamente decepcionada con Ömer pero, aun así, se verá incapaz de olvidarle. ¿Qué hará al respecto? No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.