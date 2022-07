Harry Styles vuelve a hacer historia con ‘As It Was’, su single

Harry Styles lo ha vuelto a conseguir. El artista británico se ha convertido en uno de los mayores referentes musicales del momento, algo que lleva realizando desde que dio sus primeros pasos en la industria allá por el 2010. Y es que, sencillo que lanza el cantante, sencillo que se vuelve todo un éxito mundial.

Durante su carrera como solista ya lo ha conseguido con hits como Sign of the Times, Golden y Watermelon Sugar, por lo que no es de extrañar que lo haya vuelto a repetir con uno de sus nuevos temas. La canción en cuestión vio la luz por primera vez el pasado mes de abril, siendo presentada bajo el título de As it was. Sin embargo, poco llegaba a imaginarse Harry, por aquel entonces, que terminaría rompiendo tantos récords.

Entre sus hitos, As it was, de momento, cuenta con logros como el de convertirse en la canción más escuchada de todo Reino Unido durante sus primeras 24 horas de vida en Spotify, superar los 200 millones de reproducciones solamente con su videoclip y ser número uno en ventas en países como Estados Unidos, Reino Unido y España, entre muchos otros.

Ahora, a la lista se le suma el ser el tema que más tiempo ha estado en el número uno de la aclamada lista Billboard Global 200, donde ha estado durante 12 semanas consecutivas. Un récord que ningún artista ha logrado hasta ahora y con el que Harry Styles ha vuelto a escribir su nombre en lo más alto.

Ante la noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes donde han señalado que se trata de «la canción del año» o que estamos ante «el rey del pop», «tan merecido». Sin duda, As it was es una canción que engancha desde la primera reproducción y que, afortunadamente, muy pronto el público español tendrá la oportunidad de escuchar en directo por primera vez durante el paso de Harry por Madrid, el próximo 29 de julio.