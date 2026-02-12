Giro en la programación de TVE que afecta ‘Cifras y Letras’

TVE quiere hacer de este 2026 uno de los más fructíferos en audiencias, y ya lo está dejando claro. Hace unos meses, se reveló que el grupo de comunicación había adquirido los derechos de Trivial Pursuit, la adaptación del popular juego de mesa. De esta manera, se tenía como objetivo que este formato ocupase una franja horaria en las tardes. Pero el éxito de las series y de programas como Malas Lenguas y Directo al grano ha provocado que se replanteen ciertos movimientos. Sin embargo, todo lo relacionado con este lanzamiento ha quedado en silencio, hasta ahora.

Televisión Española ha presentado de manera oficial Trivial Pursuit. Tal y como se ha publicado, el formato llegará a la cadena y lo hará de manera especial. Cifras y Letras celebra su 35 aniversario, un acontecimiento televisivo histórico. Por ello, el grupo de comunicación se ha propuesto emitir el programa inédito en La 1, ya que es un acontecimiento que no sucede todos los días. De esta manera, el formato abandona La 2, de manera momentánea, para ocupar una franja especial en el prime time de la cadena líder de RTVE. Pero, ¿cuándo tendrá lugar este lanzamiento? Este viernes, 13 de febrero.

TVE cambia de canal a ‘Cifras y Letras’

La 1 de TVE viene pisando fuerte. Por ello, ha anunciado que este viernes, un día antes de San Valentín, Cifras y Letras emitirá su programa especial en La 1. Pero las novedades no quedan aquí. Y es que, tras esta emisión, la cadena estrenará Trivial Pursuit. Un lanzamiento, muy esperado, que tendrá lugar a partir de las 22:50 h (una hora antes en las islas Canarias).

Eso sí, aunque el estreno de Trivial Pursuit se vaya a realizar en La 1, todavía se está barajando la cadena en la que se quedará permanentemente. «Lo vamos a celebrar en una noche en la que vamos a darlo todo para decidir el destino de Trivial Pursuit», comentó Sergio Calderón, el director de TVE, en la presentación de la programación de La 2.

Eso sí, la llegada de este nuevo formato a La 1 será muy analizada. Pues, el programa tendrá que hacer frente a varios pesos pesados que también se emiten en esa franja horaria. Y es que El Desafío, en Antena 3, y De Viernes, en Telecinco, suelen coronarse como los más vistos. Todo ello sumado a Equipo de investigación, que se emite en La Sexta.

El grupo de comunicación ha bautizado este acontecimiento bajo el título de Aprender jugando. De esta manera, el programa especial de Cifras y Letras comenzará a partir de las 21:45 h (una hora antes en las islas Canarias), después de la emisión de Deportes 2. Todo ello para continuar después con el estreno del nuevo programa, el cual estará presentado por Egoitz Txurruka. Sin lugar a dudas, la mejor manera de concluir la semana.