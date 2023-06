De La Ghetto y Quevedo sorprenden con ‘My Love’, su colaboración

De La Ghetto y Quevedo protagonizan uno de los lanzamientos musicales más potentes de este viernes 2 de junio. Ambos artistas unen sus voces en My Love, una canción ya disponible en todas las plataformas que supone su segunda colaboración, tras el éxito de Si Quieren Frontear con Duki.

My Love es una canción donde ambos artistas fusionan sonidos del trap y R&B, con una letra que ha sido compuesta por ellos mismos junto a Yanzee, y cuya producción ha estado a cargo de Hydra e IOF. Una canción en la que el artista neoyorkino ha querido destacar el talento de Quevedo.

Por su parte, el artista canario destaca que: «El tema de My Love la verdad es que me gusta mucho, sobre todo por la mezcla del género con las melodías que le mete De La Ghetto. Un master y una leyenda del reggaetón con quien siempre me gustará colaborar.

Y añade: «Ha sido increíble trabajar con él, me ha tratado de lujo siempre, desde que lo conocí en Si Quieren Frontear con Duki. Muchos respetos para Geezy». Unas palabras que demuestran la gran sintonía que existe entre ambos artistas.

La colaboración de De La Ghetto y Quevedo ha llegado acompañada de un videoclip, en el que al principio aparecen dos chicas charlando en mitad de la noche y reflexionando sobre el paso del tiempo. «Y es como la sensación de estar perdiendo el tiempo. Como que voy en modo automático. No nos damos cuenta…», dice una de ellas.

El videoclip narra una historia de amor protagonizada por diferentes parejas, de distintas edades y diferentes orientaciones sexuales, «creando así una representación inclusiva y respetuosa de la diversidad humana», señalan desde el equipo encargado del mismo.

Un videoclip que ya ha entrado a las tendencias de YouTube y que fue rodado en Madrid y Cuenca el pasado mes de abril, bajo la dirección de Joaquín Luna y Alfonso Riera. Mientras que la productora Antiestático fue la encargada de llevar a cabo todo el proceso de producción.