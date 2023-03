Quevedo zanja la polémica de su supuesta retirada de la música en 2024

Hace casi dos meses del lanzamiento de Donde Quiero Estar, el álbum debut de Quevedo tras haberse convertido en un fenómeno musical en todo el mundo. Ahora, el artista canario se ha pronunciado sobre una frase de una de las canciones del disco, que en su momento dio mucho que hablar.

«2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer», fue el verso incluido en la canción Ahora Qué culpable de causar una revolución entre los fans del artista. Una frase con la que Quevedo parecía estar diciendo que en 2024 se retiraría de la música.

En una entrevista con El Periódico de España, Quevedo se ha sincerado sobre esa frase: «En su momento, dije que desaparecía de la música, pero no la dejo ni de coña. Tan sólo quiero estar a mi bola», expresó el artista. Unas palabras con las que señaló que lo único que quiere es tomarse todo con más calma.

🔹 EXCLUSIVA 🔹Quevedo (@pedrodquevedo) recibe a El Periódico de España en la Playa del Inglés, días antes de iniciar su gira mundial ▶ ¿Desaparecerá de la música en 2024? 🔗 https://t.co/ZOEAjYx5xv pic.twitter.com/biG4jBL388 — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) March 9, 2023

«Quiero hacer canciones cuando de verdad tenga el cuerpo para estos trotes. No voy a desaparecer del mapa, sino buscar más mi tranquilidad. No quiero que me lleve la corriente de aquí para allá como me ha ocurrido otras veces», añadió el artista.

Durante la entrevista, Quevedo también abordó los rumores de su posible colaboración con Shakira. «En el mundo de los artistas la gente se conoce, se respeta, se apoya. Entonces una cosa es tener el contacto y otra que vayamos a hacer un tema juntos, ojalá algún día», señaló.

El pasado fin de semana, Quevedo dio el pistoletazo de salida la gira de presentación de su nuevo disco, con un multitudinario concierto en Las Palmas de Gran Canaria, donde congregó a más de 11 mil personas en el Gran Canaria Arena. Un inicio de gira inmejorable, tras el cual actuará en escenarios de toda España.