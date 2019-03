¡Kiko Rivera e Irene Rosales se han peleado!

Estar encerrado en una casa las 24h del día rodeado de gente dispuesta a sacarte de quicio debe pasar factura a cualquiera. Y si no, que se lo digan a Kiko Rivera e Irene Rosales. Suponemos que estos dos no tienen ninguna intención de sacarse de quicio, ya que comparten matrimonio actualmente (quizás precisamente sean los que más disfrutan sacándose de sus casillas el uno al otro).

El caso es que a Kiko Rivera le gusta vacilar, de vez en cuando, a su mujer de una manera peculiar como, por ejemplo, esta: “A la siguiente vez que me toque la suite, te llevo”, le dijo Kiko Rivera a su amigo Antonio Tejado, refiriéndose a una de las numerosas pruebas que superan en la casa de Guadalix.

Sin embargo Irene, lejos de simpatizar con la broma, le contestó: “Si me toca a mí, a lo mejor me voy yo sola”. Irene dejó así claro que no le había gustado para nada el detalle de su marido.

Posteriormente, Irene Rosales se fue muy enfadada al dormitorio y se tumbó en la cama. Pero el orgullo de Kiko le empujó a seguirla no para disculparse, no, sino para expresar su cabreo también: “Que sea la última vez que me insultas y menos delante de la gente”, le dijo Kiko Rivera, a lo que su mujer contestó: “Y que sea la última vez que me hablas como si fuera una rival”.

Sin embargo, poco tiempo después acabaron reconciliándose. Kiko aclaró que solo era una broma y ambos se abrazaron y besaron. Quizás Irene pecó de ser demasiado susceptible, y Kiko Rivera puede que fuera demasiado burlón. En cualquier caso, preferimos que sean otros los que se pelean (con lo que mola cuando las contrincantes son Ylenia y María Jesús), porque estos dos… ¡son demasiado adorables!