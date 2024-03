‘GH DÚO 2’ desvela quién es su ganador tras aplazarse la decisión: «Necesito superar muchas cosas»

El pasado jueves 29 de febrero GH DÚO 2 dejó sin palabras a su audiencia tras comunicar su extraordinaria decisión. Por primera vez en su historia, el popular reality de Mediaset España aplazaría su gran final por colapso total en la plataforma de votos. Una medida con la que dejaron a todos con la miel en los labios y por la que se vieron obligados a emitir su gran final este pasado domingo 3 de marzo.

De esta manera, Asraf Beno y Lucía Sánchez se presentaron en el plató de Telecinco para conocer la decisión final de la audiencia. Una gala donde las emociones estuvieron a flor de piel y donde no se supo el nombre del ganador hasta entrada la madrugada. «¡La soberana se está volcando de nuevo!», anunció Marta Flich. «¡Más de 3 millones de votos!», exclamó la presentadora.

¡Ya están aquí nuestros FINALISTAS! ❤️❤️❤️

Esta entrada ha sido preciosa. Me emociono 🥹 🔄 Si también crees que están monísimos#GHDúoMegaFinal pic.twitter.com/ge5lw5D0lh — Gran Hermano (@ghoficial) March 3, 2024

Así pues, y tras una larga espera, el público fue testigo de como Lucía Sánchez levantaba el maletín como ganadora de GH DÚO 2. Con el 53,1% de los votos, la gaditana se llevó la victoria a casa. Una celebración por la que no pudo evitar tirarse al suelo de la emoción, momento en el que fue acompañada por Mayka, su mejor amiga de la edición, su hermano, su cuñada y Marc Florensa.

«Gracias por entenderme y darme un voto de confianza», agradeció la participante. Completamente emocionada y entre lágrimas, la joven le dedicó el premio a Mia, su hija de un año. «Se lo dedico a mi niña, a mi familia y al equipo que ha confiado en mí. No me lo hubiera imaginado nunca, prometo mejorar y ser mejor persona», señaló.

Asraf, por su parte, también se emocionó. «Te lo mereces, eres una gran persona. Te quiero», le dijo. El premio por haber sido la ganadora de la edición fue entregado por María Jesús Ruiz, quien se llevó la victoria en la primera edición de GH DÚO. Un maletín con 50.000 euros con el que Lucía dejó claro que ya tenía cosas en mente respecto a lo que quería hacer con el dinero.

¡Y la ganadora de ‘GH Dúo’ es… Lucía! 🙌

La niña se lleva el maletín a Puerto Real #GHDúoMegaFinal pic.twitter.com/G05ItnEnUp — Gran Hermano (@ghoficial) March 4, 2024

Lucía en GH DÚO 2: «Me gustaría ayudar a niños que lo necesiten»

Tras conectar en directo por videollamada con sus padres, la ganadora de GH DÚO 2 dejó claro que les ayudaría a arreglar el cuarto de baño. Unas palabras con las que se ganó las risas de los presentes en el plató. Además, le explicó a Marta Flich que el dinero le ayudaría a darle un buen futuro y estabilidad económica a su hija, algo que agradeció profundamente.

Sin embargo, hubo una inesperada sorpresa. La concursante reveló algo que también tenía en mente y no quería desvelarlo hasta saber si era o no ganadora del reality. «Estoy muy sensibilizada con el tema de los niños, me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero no quería usar esto. Quiero ayudarles, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me tocan mucho el corazón», declaró.

Por otro lado, la presentadora del formato le preguntó por su polémica relación sentimental con el padre de su hija, Isaac Torres. «Antes estabas confusa», le dijo la comunicadora. Pero la confusión quedó en el pasado. «Necesito superar muchas cosas, no puedo dedicarle tiempo a nadie. Sería egoísta por mi parte», confesó. «Me quiero empoderar, ser la mujer que quiero y luego ya veré», sentenció.