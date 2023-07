‘First Dates’: un soltero realiza un inesperado descubrimiento durante su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al programa. En esta ocasión, dos de los protagonistas de la noche fueron Carmen y José María.

Carmen tiene 20 años y acudió al programa explicando que nunca había tenido pareja ni ha tenido relaciones sexuales. Por su parte, José María, de 19 años, expresó que es muy sensible, «un cagao, un llorica». Al verle, a Carmen no le atrajo físicamente, por el piercing en la boca y por ser bajito. Mientras que a él, ella le pareció una estirada.

Durante la cena, José le pidió probar su vino y le pareció demasiado fuerte . Carmen se quedó muy sorprendida: «Es muy soso, pedirse agua en una primera cita». Además, descubrieron que ambos tienen familia en Mutxamel «A lo mejor, hasta les conozco» señaló ella.

Dos primos a punto de hacer match en #FirstDates19J: “Cuanto más primo, más me arrimo”https://t.co/Rqxsno59YK — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2023

A lo largo de toda la cena, no dejaron de chocar. Mientras que Carmen se quejó de que no salía de fiesta tanto como le gustaría, José afirmó que él era más de estar en casa: «Necesito una persona que me empuje a salir a ver mundo, a vivir. En casa no se vive».

Los comensales tampoco encontraron hobbies en común. Mientras que a José le gusta el cine y las series, ella prefiere las telenovelas. No obstante, sí que tenían los mismos valores, tal y como expresaron a la hora de hablar del feminismo.

Al final de la cena, se dieron cuenta de que eran primos porque tenían parientes en común en el pueblo. Por lo que decidieron no seguir conociéndose, sobre todo porque Carmen no quería ser «el chisme» de su pueblo.