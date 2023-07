‘First Dates’: Borja sorprende a su cita al desvelar su extraña fobia

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. El programa de citas más famoso de la televisión volvió a abrir las puertas de su restaurante para dar la bienvenida a diferentes solteros y solteras con ganas de encontrar el amor.

Una de las citas de la noche la protagonizaron Borja y Kurt. Borja era un soltero de 30 años, que llegó al restaurante presumiendo de ser una persona que le gustaba ser el centro de atención. Su cita fue Kurt, de 37 años, que revelaba haber tenido mala suerte en el amor. «Siempre me he enamorado de la persona que no me hacía bien», aseguraba.

«Dios mío un alemán, no he estado con un alemán en mi vida», declaraba Borja. «Los alemanes me dan pánico, me dan miedo, esa forma tan agresiva que tienen al hablar y los argentinos reconozco que son un poco zalameros de más», añadía. Por su parte, Kurt señalaba que: «Me ha parecido muy atractivo y me gustaron sus ojos».

A pesar del shock inicial al conocerle, Borja y Kurt comenzaron la velada con preguntas muy filosóficas por parte del soltero argentino. «Nunca he tenido una cita porque me parece muy invasivo comer delante de otra persona y muy personal», decía el soltero a su cita.

Este detalle dejaba muy sorprendido a Borja, que no entendía como Kurt conocía a la gente. Kurt le explicaba a su cita que en lo que más se suele fijar cuando conoce a alguien es en el aura que tiene y Borja expresaba ante las cámaras del programa que: «Se le ve un chaval un poco profundo».

En la decisión final, Borja rechazaba volver a tener una segunda cita con Kurt debido a que no había notado la química necesaria para comenzar una historia de amor fuera del programa. Una decisión con la que Kurt estuvo de acuerdo, pues el tampoco había sentido esa química.