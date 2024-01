‘First Dates’: una soltera se enamora de su cita por su enorme parecido a un actor de ‘La que se avecina’

Desde que aterrizó por primera vez en Cuatro, allá por el 2016, se ha convertido en una de las apuestas favoritas de los espectadores. Los años han pasado, pero podría decirse que en First Dates la esencia que tanto lo caracteriza sigue siendo la misma. Por ello, los solteros de nuestro país no lo piensan dos veces y se lanzan a vivir esta divertida aventura de citas a ciegas.

De esta manera, el público tuvo la oportunidad de conocer a Silvana, una mujer con la ideas muy claras. La comensal llegó al restaurante del amor con muchas ganas e ilusión. Fue allí, mientras esperaba a su acompañante, que admitió que una de sus mayores inspiraciones es el futbolista Cristiano Ronaldo.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25E en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/wi2egWcDYy — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

«Los pasos que ha ido dando en su carrera son extrapolables a mi vida y lo he ido siguiendo», explicó respecto al por qué admira tanto al deportista. Fue entonces cuando conoció a Iván, su cita. Un primer encuentro donde la soltera quedó flechada a primera vista. ¿El motivo? El comensal contaba con un parecido físico muy similar al de un reconocido actor español.

«Me ha recordado mucho a Fernando Tejero y a mí me gusta mucho el personaje que interpreta en la televisión», afirmó. Así pues, tuvo que decidir si Iván se parecía más al personaje de Emilio o Fermín. Una cuestión que Silvana despejó muy convencida de su respuesta. «Tiene la misma voz suave y sexy de Fermín en La que se avecina», dijo.

A Silvana, de #FirstDates25E , le excitan los policías: “A veces pienso en cometer un delito” https://t.co/JRc0KZ02JP — First Dates (@firstdates_tv) January 25, 2024

Con muchas ganas de conocer a su cita, la pareja procedió a pasar a la mesa del restaurante. Una vez sentados, ambos se pusieron a hablar un poco de sí mismos para conocerse mejor. Un momento clave donde Silvana aprovechó para preguntarle qué tipo de mujeres son las que le gustan. «Que tengan la talla S, ¿y a ti?», respondió Iván. «A mí me gustan mayores», declaró ella al ritmo de la canción de Becky G.

Silvana sorprende a Iván al confesarle sus gustos más privados

«Tienes una voz suave, muy sexy. Me gusta ese tipo de voces que parece que te protegen», le dijo. La cita estaba progresando a las mil maravillas, por lo que Iván no dudó en preguntarle a la soltera cuál es su fantasía sexual. Una pregunta íntima que la mujer respondió sin ningún tipo de filtros.

«Me encantan los policías, a veces me dan ganas de cometer un delito», afirmó. «Por ella, me ponía un traje aunque no me gustan», confesó el soltero. Al final, y como era previsible, la pareja estuvo de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates. Ambos estuvieron encantados con la elección que el programa hizo respecto a su cita, pues la conexión fue evidente desde el primer minuto.