‘First Dates’: Roberto desvela que Alejandro Sanz le rompió una paleta

El pasado lunes 29 de mayo, First Dates regresó al prime time de Cuatro para presentar a los espectadores de la cadena los nuevos solteros que se han unido a la aventura del amor. Un encuentro donde uno de los comensales que acaparó todas las miradas fue Roberto, un hombre que sorprendió al revelar la curiosa historia que lo une a Alejandro Sanz.

Roberto es un hombre de 36 años cuya apariencia suele darle a ojos de los demás muchos años menos. Una situación a la que, según confesó, ya está acostumbrado. De hecho, hasta el propio Carlos Sobera admitió que le parecía una persona muy joven y que podría tener 25 años pero, nada más lejos de la realidad.

Nuevos solteros y solteras buscan el amor hoy a las 21:10 #FirstDates26M ❤

https://t.co/Gmyk85akWi — First Dates (@firstdates_tv) May 26, 2023

Su última relación sentimental fue hace un año. “Tenía los brackets y una paleta rota por cierto, que me la rompió Alejandro Sanz”, explicó. Unas palabras que dejaron al presentador con ganas de conocer esa anécdota. «Se vistió de Rey Mago en la cabalgata de Cádiz, me lanzó un caramelo y me rompió la paleta”, agregó el soltero. “¿Un caramelo o un melón?”, ha exclamado el presentador sorprendido.

Su cita de la noche fue Noelia, una joven con las ideas muy clara que busca a un hombre con un puesto de trabajo estable. La primera impresión de la joven respecto a Roberto no fue la mejor, pues no solo señaló que le gustan morenos y más altos, sino que le pareció que era mucho más mayor. Por el contrario, el comensal sí quedó bastante satisfecho con la elección del equipo de First Dates.

Tras ello, ambos pasaron a la mesa para ir conociéndose un poco más. Fue Roberto quien tuvo que romper el hielo, pues se sumieron en unos minutos de silencio al no saber qué decir. “Yo un novio fijo discontinuo no lo quiero, no estoy buscando a un millonario, pero que tenga su independencia económica”, le explicó la soltera al saber que el comensal es jardinero y que tiene un contrato que no es fijo.

Sin embargo, y a pesar de los intentos, fueron más las cosas que no tenían en común que las que sí. No coincidieron ni en el género musical ni en el audiovisual, algo que ya comenzaba a dar pistas de lo que tendría lugar en la decisión final. Además, respecto al tema frutas, Roberto le dijo que todas las noches se tomaba una manzana. Mientras, ella le ha respondido que se bebe un zumo de naranja todas las mañanas.

Debido a ello, el comensal la ha alertado haciéndole saber que eso no era sano porque pierde todas las propiedades y al final solo es azúcar. “Qué pierde las vitaminas, dice…”, dijo Noelia. Al final de la velada, Roberto sí quiso continuar conociendo a la joven. Sin embargo, la soltera le respondió que no tenían futuro como pareja y que le podría ofrecer solamente amistad. Unas palabras que el comensal, tal y como reflejó en su reacción, no vio venir.