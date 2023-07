‘First Dates’: la reacción de Natalia al descubrir que su cita es virgen

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Recientemente pudimos disfrutar de una nueva entrega donde pudimos conocer a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja.

Dos de los protagonistas de la noche fueron Daniel y Natalia. Ella confesó que había tenido dos relaciones en su vida y que ha madurado muchísimo en los últimos años. Él, por su parte, solamente ha tenido una relación que duró un año y cuatro meses. Además, confesó que jamás llegaron a verse en persona puesto que ella era de Honduras.

Una vez en la mesa, los dos dieron el paso de conocerse mucho mejor. Natalia no pudo evitar quedarse completamente sin palabras ante las inesperadas confesiones de Daniel. Él no era consciente de que tantísima sinceridad estaba jugando en su contra. Al hablar de viajes, el comensal reconoció que jamás había montado en avión y nunca había salido de España.

“¿No? ¡Buah! Yo mínimo cuatro al año”, confesó Natalia, visiblemente sorprendida. Él, a pesar de todo, quiso desvelar lo siguiente: “Yo he estado en Zaragoza y en Madrid”. Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo fue Daniel el que quiso sacar el tema del pasado amoroso de ambos.

De esta forma, el comensal no dudó en confesar lo siguiente a su cita en First Dates: “Tuve esa relación pero soy virgen”. Natalia no ha podido evitar quedarse completamente sin palabras. Es por eso que quiso hacer el siguiente comentario: “Nunca había conocido a nadie que hubiera tenido una relación así´”.

“Si es virgen con 22 años, algo habrá hecho”, aseguró la joven al equipo del programa. Por si fuera poco, Daniel vio en Natalia la oportunidad perfecta para perder la virginidad: “Si la cita se pone caliente, podríamos finalizar en un hotel, por ejemplo. Vengo preparado, he traído preservativos. Que surja lo que tenga que pasar”. En la decisión final, ella no quiso tener una segunda cita: “No creo que vayamos en el mismo barco”. El soltero se quedó en shock, ya que no se lo esperaba.