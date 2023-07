‘First Dates’: un soltero deja en shock a su cita al tomar una drástica decisión

Como ya es habitual en el prime time de Cuatro, First Dates regresó con un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a parejas tan peculiares como la formada por Virginia y Adrià, dos jóvenes con las ideas muy claras.

El comensal, originario de Barcelona, acudió al programa de Carlos Sobera con el objetivo de encontrar a una chica valiente, optimista y divertida. Fue entonces cuando conoció a Virginia, de Madrid, con quien tuvo un flechazo a primera vista.

Nuestros solteros y solteras están dispuestos a encontrar el amor en verano ❤️ 🔴 Disfruta de las citas más refrescantes en #FirstDates12J en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/rzdDAH5mi9 — First Dates (@firstdates_tv) July 13, 2023

«Es una persona que, si la conociera fuera, le haría caso. A ver qué tiene que contarme», comentaba la soltera. Tras pasar a la mesa, ambos comensales comenzaron a conocerse un poco más. De hecho, el primero en lanzar la popular pregunta del horóscopo fue Adrià. «Yo sólo sé que soy géminis», respondió la joven, por su parte.

«Yo este año he cambio de horóscopo, he decidido cambiar la fecha de mi cumpleaños. A partir de ahora va a ser el 7 de septiembre. Antes era el 27 de diciembre y siempre me caía fatal», explicaba él. Unas palabras con las que dejaba a Virginia estupefacta. «¿Me estás vacilando? ¿Eso se puede hacer?», le preguntó ella, sin dar crédito.

Ante ello, el comensal, a pesar de su seguridad, le dijo que legalmente todavía no lo puede hacer. Tras ello, dieron paso a temas un poco más íntimos. «Me gustan las chicas con las que se pueda hablar de todo, que nos podamos decir lo que nos gusta en el sexo y que sea abierta», destacó Adrià.

Virginia le cuenta sin tapujos a Adrià cuál es su fantasía: «Me gustaría estar con un chico que quiera hacer de perro» #FirstDates17J https://t.co/Xa4PkWC7pm — First Dates (@firstdates_tv) July 17, 2023

«Siempre he querido probar estar con un chico que quiera hacer de perro. Que si se porta mal tiene castigo y si se porta bien tiene un regalito. Y le pones una correa con su nombre y todo», confesó la soltera. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos dijeron sí a una segunda cita juntos a pesar de la distancia que los separa.