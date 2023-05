‘First Dates’: Carlos Sobera, sin palabras al conocer a Nieves y a su nieto “pichabrava”

Como ya es tradición en el prime time de Cuatro, First Dates regresó una noche más con un nuevo programa del clásico show de citas. Un encuentro donde nuevos solteros acudieron al restaurante de Carlos Sobera para encontrar a su ansiada media naranja. Un objetivo en común que compartieron Nieves y su nieto, Alberto.

La llegada de los comensales podría definirse de arrolladora pues, no dejó indiferente a nadie. “Estás como un tren”, le dijo Nieves a Matías, el barman del programa. Pero, no fue el único hombre al que la soltera de 78 años le dedicó un piropo pues, también lo hizo con el propio Sobera. “Yo soy una pistolita, él es un cañón”, señaló el presentador al compararse con Matías.

Por su parte, Alberto confesó que nunca había tenido una relación seria debido a que le gustaba vivir el momento y experimentar. “Soy un pichabrava”, señaló con humor. Su cita de la noche fue Alejandra, una joven que explicó ser un poco empalagosa en las relaciones. “Me encanta dar abrazos”, confesó. Antes de conocer al comensal, la soltera conoció a Nieves y ambas no pudieron tener un mejor primer encuentro.

Una situación similar ocurrió cuando conoció a Alberto. De hecho, la atracción fue tan instantánea que ambos jóvenes no pudieron evitar sentirse muy nerviosos. Por su parte, la cita de Nieves fue Heliodoro, cuya primera impresión no fue tan grata para la soltera. “En la cocina tengo mano para abrir las latas de fabada”, destacó el comensal.

Al final de la noche, en la decisión final de First Dates, tanto Alberto como Nieves confesaron haber hecho «match» con sus respectivas citas. De hecho, la atracción que el joven sintió por Alejandra fue tal que incluso se aventuró a besarla durante el Rasca del Amor. Un beso que inició con dudas por un posible rechazo, pero que fue correspondido por parte de ella.

En cuanto a Nieves y a Heliodoro, ambos dejaron claro que les gustaría seguir conociéndose fuera. A priori, el soltero no fue del gusto de la comensal. Pero, las numerosas cosas que tienen en común influyeron en que su opinión cambiase rotundamente. “Hoy no me puedo quedar, pero vengo otro día a Madrid y nos vamos a bailar”, comentaron. Una cita doble donde el equipo de First Dates acertó de pleno con la elección de las parejas.