‘First Dates’: el guardaespaldas de Will Smith busca el amor en el programa

A lo largo de la historia de First Dates, muchos han sido los solteros que han puesto su fe en el restaurante de Cuatro para encontrar el amor. Personas muy peculiares, que han conocido a algún famoso del panorama nacional o incluso internacional, como sucedió en el último programa con Dody.

Nada más llegar, el soltero fue recibido por Carlos Sobera, quien lo acompañó hasta la barra del local. Allí, el presentador le preguntó a qué se dedicaba. «He sido guardaespaldas de actores como Will Smith y de importantes jeques árabes, algo que no me ha dejado tiempo para el amor», le explicó Dody.

Rilis pone a prueba a su cita en #FirstDates17M: “Si no sabes qué día fue la Revolución francesa, no me interesas”https://t.co/0DecgKg860 — First Dates (@firstdates_tv) May 17, 2023

Su profesión le ha impedido dedicarse al completo a alguien, por lo que ha acudido para encontrar a su media naranja. «Me gustan las mujeres feministas que se sienten muy guapas», señaló. Su cita de la noche fue Rilis, una mujer que no soporta que un hombre no tenga cultura general, no haya leído más de dos libros y no sepa idiomas.

La primera impresión de los comensales podría calificarse positivamente, pues Rilis quedó encantada con el físico del soltero.»¡Qué guapo!», exclamó sorprendida. Por su parte, Dody también se sintió contento con la elección del equipo de First Dates. «He sentido una gran energía positiva al verla, mi corazón palpitó», confesó.

La conexión entre ambos fue instantánea. Durante la velada dieron rienda suelta a su dominio de los idiomas, hablando en árabe, alemán, inglés y francés. Todo marchaba a las mil maravillas hasta que la soltera sacó a relucir un tema muy importante para ella. «Mi cumpleaños es la misma fecha que la Revolución francesa», señaló. Un dato que al guardaespaldas se le escapaba.

«Si no sabes cuando fue la Revolución francesa, no me interesas», le dijo Rilis al ver su desconcierto. Sin embargo, la atención y el trato recibido por el soltero hizo cambiar de opinión a la soltera. De hecho, en la decisión final de First Dates sí quiso tener una segunda cita con él. «Ha sido muy caballeroso, romántico… me ha encantado», dijo. Dody, por su parte, también quiso volver a verla.