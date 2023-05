‘First Dates’: una comensal rechaza a su cita nada más verle por este peculiar motivo

El pasado miércoles 17 de mayo, First Dates regresó a Cuatro para presentar a los espectadores los nuevos solteros que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro al que se sumó Estefanía, una mujer de 47 años que reside en Andorra y busca a alguien que la quiera de verdad, pues todas sus parejas le han sido infiel.

Su cita de la noche fue Joaquín, un hombre de 50 años que también está afincado en Andorra. «Yo he tenido muy malas experiencias con las aplicaciones de ligar», señaló el comensal. La primera toma de contacto entre ambos solteros no fue tan grata como se esperaba, al menos, para Estefanía.

Estefanía acaba con la ilusión de su cita en #FirstDates17M, de golpe: “Le he mentido”https://t.co/WGy5hS7Dfa — First Dates (@firstdates_tv) May 17, 2023

«No es lo que yo me esperaba», admitió la soltera. Pero, todo empeoró cuando él le comentó que también era de Andorra, palabras con las que la aterrorizó. «Me gustan más duros. A él lo veo blandito como hombre», señaló. Aún así, la mujer quiso darle una oportunidad al comensal, pues no todo en la vida es el físico. Pero, a pesar de sus intentos, no hubo manera.

«Me he sentido super bien hablando con ella», confesaba él, por parte. Tras la velada, Joaquín le dijo que tiene que disfrutar un poco más de la vida y no trabajar tanto. Para él, Estefanía era la indicada, pues no paraba de lanzarle piropos. Unos halagos que ella intentaba frenar. «No hacemos buena pareja», recalcaba ella.

Como era de esperar, la atracción no surgió, al menos mutuamente. La soltera le dejó caer que siempre podría surgir la amistad entre ellos, pero Joaquín no estaba de acuerdo. «Nos tenemos que ir conociendo más», insistía él. «No es una cosa física, pero no me atrae», explicaba la comensal. Al concluir la velada, en la decisión final, el soltero sí quiso tener una segunda cita con ella. Pero, Estefanía rechazó la propuesta señalando que no había sentido ningún flechazo hacia él y que, incluso, se le había olvidado su nombre.