‘First Dates’: Ray confiesa el motivo por el que le han rechazado muchas mujeres

First Dates se ha convertido poco a poco, y con el paso del tiempo, en una de las apuestas indiscutibles del prime time de Cuatro. Un programa que ya ha conquistado miles de espectadores noche tras noche y por el que numerosos solteros han pasado para probar suerte.

Uno de ellos fue Ray, un hombre que considera que el amor de su vida se encuentra todavía esperándolo. «Conquisto a las mujeres por mi palique y mi forma de ser un poco dicharachera», dijo en su presentación. «He estado casado 22 años, pero mi ex me fue infiel. Llevo tres años solo y creo que todavía el amor de mi vida me está esperando por ahí», confesó.

Ray, con mucho miedo, a su cita de #FirstDates17M: “Soy cazador”https://t.co/jryIkdxvfa — First Dates (@firstdates_tv) May 17, 2023

Su cita de la noche fue Laura, una mujer que dedica la mayor parte de su tiempo a su trabajo. «Me gusta mucho ayudar a la gente. Llevo un año sin pareja porque no paro de trabajar en mi bar, que deja muy poco tiempo libre», explicó a las cámaras de First Dates. Fue entonces cuando conoció a Ray, quien no sintió la chispa de la atracción al verla.

«Cuando he visto el tatuaje de la mano… eso no me gusta en una mujer», señaló el barcelonés. Una vez en la mesa, ambos solteros comenzaron a hablar de sus gustos y aficiones. «Soy cazador, pero a mi ex no le gustaba. Muchas mujeres me han rechazado por serlo», afirmó Ray, bajando la voz. Sin embargo, y para su sorpresa, a Laura no le importó.

«En mi pueblo hay muchos cazadores y me traen al bar jabalí, lo hago riquísimo», confesó la mujer. A lo largo de la velada, los nervios traicionaron a la soltera. Una situación que no le hizo nada de gracia al barcelonés, pues él tuvo que llevar las riendas de la conversación. Por ello, en la decisión final, la tensión se palpaba en el ambiente.

«Me ha gustado lo que hace y su forma de ser», admitió Laura. Unas palabras con las que dejaba claro que ella sí era partidaria de tener una segunda cita con Ray. Pero, desafortunadamente, el soltero no opinó lo mismo y rechazó un futuro encuentro. «Físicamente no es lo que buscaba», sentenció.